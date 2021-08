Una veïna de Girona denuncia que la seva exparella s’ha emportat el seu fill menor d’edat del país de vacances sense que ella li hagi donat permís. Ha intentat denunciar aquesta situació als cossos policials presents a la ciutat −Mossos, Policia Municipal i Guàrdia Civil−, però assegura que tots li han indicat que vagi als jutjats ja que es tracta d’una vulneració del conveni de separació signat entre ella i la seva exparella. Així ho ha fet, però en arribar als jutjats li van indicar aquesta setmana «que ho ha de denunciar a la policia».

La gironina assegura que està desesperada i lamenta que no és la primera vegada que passa per aquest periple. El mes de maig de l’any passat li va succeir un fet similar. La seva exparella va emportar-se el nen de 12 anys sense el seu permís quan no li tocava i no va saber-ne res durant 21 dies.

Llavors va denunciar els fets al jutjat i va haver de pagar un procurador i l’advocat. Finalment, el pare va haver d’accedir i tornar la criatura a la mare.

Justícia gratuïta

Aquest és el tràmit que hauria de fer ara −contractar un procurador−, però la gironina diu que té un cost elevat. No entén que, essent a més denunciant de violència masclista, un tràmit com aquest −fer una demanada per recuperar el seu fill−, no es pugui fer a través de la justícia gratuïta, i ressalta que ningú dels jutjats li ha donat cap altra sortida.

La veïna de Girona, de fet, es va assabentar que el seu fill era fora del país per la criatura. Aquest li ha enviat fotografies via WhatsApp de vacances al Marroc. La dona ha contactat amb l’exparella per dir-li que això no ho podia fer però li dona llargues. Es troba desesperada i diu que se sent desemparada quan va a la policia o al jutjat i ningú l’ajuda.

D’altra banda, sobre el viatge del seu nen a l’estranger, està segura que algú ha falsificat la seva firma perquè la criatura pogués volar al Marroc, cosa que la Guàrdia Civil −un dels cossos policials als quals va acudir− també li va assenyalar, ja que sense la signatura de la mare no pot anar a l’estranger.

El que demana la gironina és que el seu exmarit li torni el fill i té l’esperança que ho acabi fent l’últim dia de mes, que és el dia que se li acaba estar de vacances amb ell. Però denuncia que no pot estar a l’estranger i menys sense el permís d’ella.

També reclama que persones que passen com ella per aquests casos tinguin més facilitats a l’hora de denunciar-ho, ja que està patint, se sent sola i ningú l’ajuda davant d’una fet que considera una injustícia.