VORERES MALMESES. L’estat en què es troben dificulta la mobilitat dels vianants. 1 Panots que s’han desprès a Sant Narcís. F

2 Sot al passeig Joan Bosco del barri de Pont Major. F

3 Rajoles trencades que entorpeixen el pas al carrer Lluís Borrassà del barri de Palau. F

El mal estat de conservació d’algunes voreres de diferents barris de Girona -la majoria perifèrics- preocupa els veïns i veïnes, que conviuen amb espais on les rajoles s’han desprès del paviment i entorpeixen el pas, d’altres que han cedit i ara formen un forat a la calçada o, fins i tot, voreres que fa anys que no s’actualitzen i han quedat obsoletes. «Tenim la sensació que els barris no som una prioritat, i que a zones més cèntriques s’arreglaria amb més celeritat», denuncia Roger Casero Gumbau, vocal de l’associació de veïns de Pont Major.

Casero relata una sèrie de problemes que acumula el passeig Joan Bosco del barri. Davant del restaurant Aurora, explica, hi ha un clot a la vorera que s’omple d’aigua cada cop que plou i denuncia que, tot i que hi ha hagut interès per part del consistori en arreglar-ho, mai s’ha acabat fent i el problema persisteix des de fa «com a mínim tres anys». El vocal atribueix el mal estat d’aquesta vorera als vehicles de càrrega i descarrega que s’hi enfilen indegudament a totes hores.

A la mateixa via, i a l’altura de la fàbrica d’embotits Boades 1880, la vorera està marcada però hi manquen els panots. «Els vianants, especialment si estiren un cotxet de mainada o un carro de la compra, solen passar per la calçada lateral per evitar les incomoditats», relata Casero. A la mateixa altura de la fàbrica, pel carrer Formentera, hi ha un tram sense cap vorera que propicia accions que poden ser perilloses per als vianants. «S’ha de passar a peu per la calçada, al costat del trànsit rodat, que inclou camions de gran tonatge».

A Santa Eugènia, pateixen problemes similars amb arrels d’arbres que destrossen les voreres o petites llambordes que salten. Els veïns denuncien que també hi ha voreres molt estretes, que no són aptes per a la circulació de cadires de rodes o cotxets. Això passa a vies del barri com, per exemple, al carrer Bassagoda o al Montseny, o al carrer Montcalm del barri colindant de Can Gibert del Pla. «És desesperant perquè no s’actua. Et fan sentir com si visquessis en una zona de segona», denuncia Xavier Villareal, veí del barri.

A Sant Narcís, demanen que es redacti un pla urbà per poder solucionar els problemes associats a la «degradació de l’espai públic». Ara s’està treballant per pacificar l’avinguda Sant Narcís. En aquesta línia, l’ajuntament va contractar a l’abril un estudi de mobilitat i la redacció d’una proposta d’ordenació viària de la via, que es preveu que es pugui executar un cop s’enllesteixi. «Tenim el barri abandonat i s’hi ha de buscar solucions», diu Carme Castel, presidenta de l’associació de veïns, que també reclama que «la reparació de les voreres s’inclogui en els pressupostos ordinaris i no en els participats».

A Palau, també es poden veure algunes voreres com la del carrer Lluís Borrassà, que es troben en mal estat i amb panots aixecats. Una veïna ho va denunciar fa pocs dies i el regidor Lluc Salellas, de la formació municipal Guanyem Girona, se’n va fer ressò a les xarxes.