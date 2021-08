La Vall de Sant Daniel està celebrant aquests dies la seva festa major adaptada a les restriccions de la covid-19. L’Associació de Veïns ha volgut mantenir-la malgrat ser conscients que les activitats «tindran pèrdues», explica la presidenta de l’AV, Laia Martín. Els ha afectat especialment la limitació de no poder oferir servei de barra, una de les principals fonts d’ingressos per l’entitat veïnal. L’AV ha demanat la subvenció per activitats populars als barris oberta aquest any per l’Ajuntament de Girona, però tot i això preveuen trobar-se amb dificultats.

«Les entitats estan patint moltíssim tota aquesta situació, i més quan veus que empreses privades poden fer concerts sense tantes restriccions, vendre beguda i menjar. Nosaltres, amb una festa major d'ingressos zero i totes les restriccions, hem hagut de reduir moltíssim l'oferta», lamenta Martín. La presidenta també remarca que el fet de no tenir barra perjudica l’ambient festiu de les activitats populars.

De fet, des de l’AV expliquen que van haver de refer la programació, que ja estava tancada, després de Sant Joan per la cinquena onada. Tot plegat, ha causat que membres de la comissió de festes estiguin perdent la motivació. «No volem deixar de perdre la festa major, ni que sigui pocs actes. Si ja no fem ni això, les entitats acabaran desapareixent», alerta Martín.

Des del dia 25 d’agost ja s’han dut a terme activitats com la xocolatada, el Ball a la Vall, un campionat de FIFA, i un concert d’Havaneres. El dijous passat també va tenir lloc el Torneig de futbol a la pista del CREC, malgrat el mal estat de l’espai. De fet, l’Ajuntament de Girona ja ha licitat les obres per a reasfaltar-la. «Esperem que l’any que ve puguem tenir una festa major com abans, i amb la pista nova del CREC ja estrenada», manifesta Martín.

Les activitats de la Festa Major acabaran el cap de setmana de l’11 de setembre, amb una cursa infantil i la cursa al Castell de Sant Miquel.