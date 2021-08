El barri de Palau-Sacosta de Girona està preparant la seva festa major, que tindrà lloc els dies 24, 25, 26 de setembre i 3 d’octubre d’enguany. El programa inclou activitats per a tots els públics, com música en directe a la residència de Gent Gran de Palau-sacosta, espectacles infantils, una xocolatada, una exhibició d’Agility, l’obra de teatre «Els bojos del bisturí» o una passejada guiada sota el títol «Coneixem Palau-sacosta». Per a la majoria d’activitats, cal cita prèvia.

En paral·lel, l’Associació de Veïns ha fet una crida als residents del barri per a què els facin arribar escrits que estiguin relacionats amb l’antic municipi de Palau-sacosta, avui una part de l’actual ciutat de Girona. L’AV els vol incloure en el programa de la Festa Major, que estan confegint. Els veïns i veïnes els poden fer arribar les seves aportacions abans del dia 10 de setembre.