A Girona hi ha botigues que han començat a comercialitzar cànnabis i altres productes elaborats amb aquesta planta, per les propietats terapèutiques que ofereixen. La venda és legal perquè les plantes s’han modificat genèticament per eliminar les propietats nocives per l’ésser humà. Segons marca la normativa europea, es pot vendre cànnabis sempre que no contingui un percentatge superior al 0,2% de tetrahidrocannabinol (THC), el compost responsable dels efectes addictius i psicoactius del cànnabis.

El que sí que presenten els productes són quantitats diferents de cannabidiol (CBD), el principi actiu de la planta que proporciona efectes terapèutics. Per això, moltes botigues s’identifiquen amb aquestes tres sigles.

A diferència del THC, el CBD no és psicoactiu ni addictiu. Per això, el consum d’aquests productes serveix per a posar remei a diferents estats de neguit, com eliminar l’ansietat o l’estrès i reduir l’insomni. A més, pot utilitzar-se per desinflamar o alleugerir el dolor de les articulacions i per reduir la simptomatologia de malalties, com la migranya o l’endometriosi.

Aquest cànnabis terapèutic pot consumir-se de diferents maneres; en formats que es troben a l’interior d’aquestes botigues especialitzades on es poden comprar des d’olis de cànnabis, recomanats per dolors més intensos perquè tenen altes quantitats de CBD, com xocolata o llaminadures, per relaxar-se. També s’hi pot adquirir directament la flor, per infusionar-la. «Hi ha moltes opcions per consumir-ne, depèn dels gustos de cadascú», explica Deborah Labot, responsable de Sathe-va CBD, un d’aquests comerços a Girona que va obrir a principis d’estiu al número 40 de la Rambla de la Llibertat.

A Espanya, el cànnabis terapèutic encara és molt desconegut perquè tot just s’estan obrint les primeres botigues, però cada cop són més els que accedeixen a aquests comerços. En aquesta línia, Aurèlia Torrents, dependenta de la botiga Sathe-Va, diu: «Tenim una clientela molt diversa, de diferents edats i estils socials».

Un dels productes que potser es consumeixen més és la flor de cànnabis i els aromes més venuts son «White Widow», «Gelato»i «Amnesia». Labot explica que és «un producte natural» i que no es recomana fumar-lo, perquè no s’assimilen tan bé les propietats com si s’infusiona.

Actualment, aquesta botiga treballa amb productors de Suïssa i Itàlia, que cultiven aquestes llavors especials amb uns índexs de THC molt baixos. D’aquestes plantacions també n’hi ha a Catalunya. De fet, a Fornells de la Selva va instal·lar-s’hi una plantació d’aquesta varietat modificada genèticament de la planta al març de l’any passat.

A part de la ubicada a la rambla, a Girona hi ha altres comerços especialitzats com Mannali CBD Shop, Floors o Grow Shop new Wolrd o Roots Grow Shop, entre d’altres. També hi ha botigues que venen alguns productes.

Tot i que la venda és legal, el cànnabis terapèutic no es pot consumir a la via pública -perquè seria complicat distingir-ho de la marihuana- ni adquirir-se sent menor d’edat.