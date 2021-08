Tot a punt per a la Festa Major de Sarrià de Ter, que tindrà el seu tret de sortida aquest dijous, 2 de setembre. El programa, que s’allarga fins al dia 12, inclou activitats per a tots els públics. Això sí, com és habitual, estaran adaptades a les restriccions contra la pandèmia, tal com comparteix l’alcalde, Narcís Fajula. «Estem subjectes a finalitzar els actes a dos quarts d’una de la nit, i per a moltes de les activitats, cal cita prèvia», afirma el batlle de Sarrià.

Fajula explica que «hi ha ganes» de festa major, i defensa que «l’any passat vam ser dels pocs pobles que vam celebrar-la. Ja tenim l’aprenentatge de l’any 2020 i ara el portem a terme el 2021, amb la perspectiva de poder tenir molta gent i de forma segura». Fajula apunta que el teixit d’entitats sarrianenques «ha respost molt bé. Tirarem endavant la Festa Major amb les millors garanties».

Els Joncs, pregoners de 2021

Enguany l’Ajuntament de Sarrià de Ter ha volgut fer un reconeixement a la Fundació Els Joncs escollint-los com als pregoners de 2021. Aquesta entitat sense ànim de lucre, amb seu al municipi, atén a persones amb discapacitat intel·lectual per tal que puguin aconseguir el màxim d’autonomia i inclusió social.

Tot i que es va constituir l’any 1991, la Fundació Els Joncs té els seus orígens en l’Escola d’Educació Especial Mare de Déu del Carme que va començar l’any 1977. Actualment, a més de l’escola, compta amb un centre especial de treball i un centre de dia, oferint també serveis ocupacionals i activitats de lleure a aquest col·lectiu.

«Cada dia tenim més sinergies amb ells, i ja tocava fer un reconeixement a la feina feta durant tots aquests anys, i que segueixen fent amb les persones amb discapacitat intel·lectual», diu l’alcalde de Sarrià. Un exemple d’aquestes col·laboracions és la neteja viària a petit detall o als parcs de que s’ocupa la fundació. El pregó es farà el proper dijous a les nou del vespre, a la plaça dels Gegants.

Un programa «complet»

«Seran de les millors festes majors de Sarrià de Ter dels últims anys», celebra l’alcalde. «Primer, perquè la gent en té ganes, i després, perquè tenim un bon programa, amb activitats per a totes les edats». A més, afegeix que hi ha hagut molt bona resposta per part dels firaires que hi participaran, que «han vingut en massa», afirma.

La Festa Major de Sarrià de Ter 2021 comptarà amb concerts de Buhos i l’Orquestra Maribel divendres, 3 de setembre, i les actuacions de Dr. Prats i La Masovera Barbuda dissabte, 4 de setembre. El concert de diumenge anirà a càrrec de l’Orquestra Selvatana. També hi haurà una caminada nocturna, concursos, una festa de l’escuma i visites guiades a la Vil·la Romana, a més del tradicional ball de gegants, entre d’altres.