L’Ajuntament de Girona comprarà el primer radar mòbil de la ciutat. Ho farà amb l’objectiu que la Policia Municipal en tingui un de propi i que, a més, disposi d’un aparell més actualitzat.

El que utilitzaven fins ara era cedit pel Servei Català de Trànsit, però havia quedat antiquat. «Era un model vell que tenia avaries sovint i també li falta potència», explica el regidor de Seguretat, Eduard Berloso. Per aquest motiu, i perquè alguns cops no se’n podia fer ús perquè s’estava reparant, s’ha decidit fer el pas d’adquirir-ne un de nou de titularitat municipal.

Ara el consistori està redactant el plec tècnic per poder obrir la licitació de la compra d’aquest dispositiu. Es calcula que aviat es pugui publicar i en un període d’aproximadament nou mesos ja s’hagi comprat el radar mòbil i es posi en funcionament.

Adquirir aquest radar és una aposta de l’Ajuntament de Girona per assegurar que es compleixin les velocitats màximes de cada via i es respecti la pacificació del nucli urbà. Això s’ha decidit sobretot després que el passat mes de maig s’apliqués la reducció del límit de velocitat a 30 km/h a la majoria de vies urbanes de la ciutat.

Des d’aquell moment, l’Ajuntament de Girona ha posat el límit de 30 km/h a la majoria de vies i permet circular a 40 km/h a les de la xarxa viària bàsica que creuen la ciutat i connecten amb els municipis veïns. Entre d’altres, la Gran Via de Jaume I, el carrer Barcelona, Emili Grahit, el passeig d’Olot i la frontissa del Güell. També a les vies que alimenten la trama d’aquests eixos, com són el pont de l’Aurora, el carrer de Sant Gregori, el carrer de Roberto Bolaño i Ávalos, el pont de Fontajau, el carrer de Salt, el carrer de Reggio Emilia i la carretera de Sant Feliu. Per últim, alguns trams de la xarxa local com el carrer d’Albi, el carrer del Riu Cardener, l’avinguda de Montilivi, el carrer del Pic de Peguera, la pujada d’Alfons XII, el carrer de Pedret o l’avinguda de Ramon Folch.

La regidora de Mobilitat de l’Ajuntament de Girona, Marta Sureda, va subratllar en el moment de la reducció del límit de velocitat que el nou reglament de circulació -que en pocs mesos es controlarà amb el radar mòbil- vol aconseguir «disminuir els accidents» i tenir «carrers segurs». «Si la velocitat és menor, el temps de reacció és major i l’impacte que rep la víctima també és menor», va dir Sureda.

Per ara, es desconeix quin serà el model de radar sobre trípode que s’acabarà comprant, ni quin serà l’import final que aquesta adquisició costarà a l’ajuntament. Dues incògnites que es resoldran quan finalment s’adjudiqui el tràmit a principis d’estiu de l’any que ve.