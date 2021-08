L’Ajuntament de Girona ha organitzat més de 720 cursos i tallers als centres cívics de la ciutat per a aquest curs 2021-2022. Es tracta d’una programació extensa, diversa i inclusiva; de formats i disciplines diferents; amb activitats per a totes les edats i accessible per preus, horaris i proximitat física. El programa d’enguany s’engloba sota el lema «Tornem als cívics» després que els equipaments hagin hagut de tancar les portes i reduir l’activitat a causa de la pandèmia de la covid-19.

«Els centres cívics porten més de 30 anys treballant i enxarxant la ciutadania per fer de la ciutat un lloc més amable i més cohesionat. Ara més que mai cal que els veïns i les veïnes, els verdaders protagonistes de la història dels centres cívics, recuperin l’hàbit de trobar-se i fer coses plegats. La programació de cursos i tallers és fruit d’aquest treball conjunt, d’aquest compartir espais i experiències entre la xarxa associativa dels barris i el consistori», afirma la regidora de Drets Socials i Cooperació de l’Ajuntament de Girona, Núria Pi.

El període de preinscripció a les activitats de la Xarxa de Centres Cívics comença demà i finalitzarà el 15 de setembre. La sol·licitud s’ha de realitzar a través del Sistema d’inscripcions de l’Ajuntament de Girona. El dia 16 de setembre es farà pública l’assignació de places, i cal que les persones interessades consultin el resultat del sorteig. A partir del 17 de setembre, s’obrirà el període per fer les inscripcions directes a les activitats amb places lliures.

El programa de cursos i tallers dels centres cívics arrencarà el divendres 1 d’octubre. En total hi ha 101 propostes per nadons, infants i joves; 32 activitats familiars; i 595 activitats per a adults. Amb motiu de les restriccions derivades de la pandèmia, els cursos i tallers es duran a terme aplicant les mesures de prevenció i seguretat establertes en cada moment.

Entre les diferents propostes destaquen les activitats físiques i saludables, que un any més confeccionen un gruix important de l’oferta, així com l’art, l’artesania i les manualitats. Enguany s’han programat més cursos de fotografia i monogràfics que treballen aspectes d’ecologia, de sostenibilitat, de ciència i de literatura.

A més, a partir del 15 de setembre, les aules d’informàtica tornaran als centres cívics amb una clara proposta formativa. S’oferiran diferents programes adreçats a l’alfabetització i a l’aprenentatge de l’ús de les eines digitals amb l’objectiu d’apropar les noves tecnologies al conjunt de la ciutadania.