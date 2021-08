Sant Gregori ja ha iniciat la darrera fase per a la construcció de dotze habitatges de protecció oficial al sector de Can Serra. L’obra està impulsada per l’Ajuntament de Sant Gregori, a través de la societat Serveis Municipals Sant Gregori S.A. Els treballs van iniciar-se a finals de juliol, que tindran una durada de quinze mesos.

Es tracta d’una dotzena de pisos d’uns 90 metres quadrats, amb tres habitacions, menjador, cuina, dos banys, terrassa i aparcament inclòs. Tots estan ja adjudicats en règim de compra, després que es complís amb el procediment corresponent.

Des del consistori de Sant Gregori apunten que «l’aposta municipal ha estat clara durant tots aquests anys i ara també».

«En un moment de moltes dificultats, l’Ajuntament de Sant Gregori ha fet una ampliació de capital a la societat Serveis Municipals Sant Gregori S.A. per poder desencallar finalment aquesta promoció», explica l’alcalde del municipi, Quim Roca. «S’ha de tenir en compte que el preu de l’acer, entre altres materials de construcció, s’ha incrementat en els darrers mesos», afegeix l’alcalde.

Aquesta obra es va haver de licitar en dues ocasions, ja que la primera va quedar deserta. Finalment, els treballs van ser adjudicats a l’empresa ABOLAFIO per un valor de 1.530.520,90 euros, sense IVA.

48 immobles

Amb aquesta dotzena d’immobles es completaran els 48 habitatges previstos al sector de Can Serra. Es tracta de la cinquena fase de protecció oficial que es desenvolupa al municipi. En concret, se n’ocupa Serveis Municipals Sant Gregori S.A., una societat 100% participada pel consistori.

D’altra banda, en aquests moments s’està tramitant la modificació de POUM que ha de permetre desenvolupar el sector urbanitzable del costat de Mas Simon. Aquest serà un nou sector que permetrà l’impuls de més habitatge de protecció oficial a Sant Gregori, afirmen des del consistori.