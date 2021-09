Una dotzena d'entitats, entre elles l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural, celebraran el pròxim 2 d'octubre a la Universitat de Girona la «Conferència Nacional Antirepressiva» amb la finalitat d'impulsar «un front comú contra la repressió» derivada del referèndum unilateral de l'1-O. La iniciativa, presentada aquest dimecres en una roda de premsa a l'antiga presó Modelo de Barcelona, compta amb el suport de nombrosos col·lectius independentistes i grups de suport a encausats i presos, a més de l'Observatori del Sistema Penal i Drets Humans de la Universitat de Barcelona. La conferència es planteja «com un espai de debat obert a tothom», s'espera que participin «iniciatives de caràcter antirepressiu del voltant del país», amb la fi «d'avançar cap a un front comú» i s'organitzarà al voltant de diverses taules rodones sobre la repressió i el paper dels grups de suport.

Entre els ponents hi figuren els exdiputats al Parlament David Fernández, Gabriela Serra i Albano-Dante Fachin, el diputat de Bildu al Parlament Basc Julen Arzuaga, la sociòloga Rossella Selmini, l'exalcaldesa de Van (Turquia) Bedia Özgökçe Ertan i la jurista Neus Torbisco, entre d'altres. En la roda de premsa, el president de l'Associació Memòria Contra la Tortura, Ramon Piqué, ha explicat que de la conferència ha de sortir una proposta perquè aquestes entitats treballin juntes en aquest «front comú». «Volem fer una crida a no acceptar renúncies en un context de confrontació que no s'ha vist per res alterat políticament, a pesar que es vulgui fer creure el contrari», ha dit Piqué. Aquest front comú ha de tenir la capacitat «de consensuar estratègies de lluita» en diferents àmbits: l'internacional, el paper de les famílies, el suport jurídic, les presons i l'«exili», el suport psicosocial i l'organització en l'àmbit institucional.