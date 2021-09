L’Ajuntament de Girona està canviant el sistema per controlar d’accés de vehicles a la plaça Pallach, situada al barri de l’Eixample. En concret, substituirà la pilona per una càmera. Des de l’any 2017, la pilona ha restringit el pas al trànsit a fi que només poguessin entrar a la plaça els veïns i veïnes. Però aquesta pilona sovint s’espatllava, fet que provocava les queixes dels residents. «Contínuament la trobàvem trencada», explica la regidora de Mobilitat i Via Pública del consistori gironí, Marta Sureda.

Alguns indicis apuntaven a vehicles de càrrega i descàrrega que podien topar amb la pilona. «Amb què li fessin un petit cop ja deixava de funcionar», explica la regidora. A més, quan s’avariava, l’havien de deixar baixat fins a arreglar-lo, «podia ser immediat o no, segons si era senzill d’arreglar, però mentrestant hi entraven vehicles i això molestava als veïns», afegeix Sureda. Tot plegat, sumat als costos de les reparacions, i a la freqüència d’aquestes - «en el darrer any, l’hem hagut de reparar cinc o sis cops», xifra l’edil -, ha dut a l’Ajuntament a fer un canvi de sistema.

La càmera es va adquirir al mes de maig per un import de 9.350 euros i ja està instal·lada. Ara mateix l’accés a la plaça és lliure, ja que la pilona s’ha tret, però l’equip visual encara no està en marxa. Segons explica Sureda, estan fent les comprovacions pertinents per garantir que la càmera només sigui un lector de matrícules, i que no gravi persones. A més, també han de donar d’alta les matrícules de les persones que tenen dret a accedir-hi. Sureda calcula que la càmera es posarà en marxa entre setembre i octubre.

A partir d’aleshores, aquesta nova instal·lació farà el control «com fins ara» perquè només hi entrin els usuaris de l’aparcament. Si una matrícula no està a la base de dades, aquell vehicle serà sancionat.

Els problemes amb la pilona han estat una de les queixes freqüents dels veïns de la plaça. Des de l’Associació de Veïns de l’Eixample valoren positivament la instal·lació de la càmera, però estan a l’espera d’entendre com funcionarà l’operativa, tal com explica el seu president, Joan Jorba. Especialment pel que fa al control de l’entrada dels vehicles no autoritzats en el moment en què es produeix la infracció, ja que l’autor no rep la sanció a l’instant i, mentrestant, el vehicle pot seguir dins la plaça.

Als veïns els preocupa que constantment hi entren i surten camions, que justament tenen prohibida l’entrada a l’espai. De fet, la plaça acumula altres problemes - aquest estiu es va treure a licitació, un cop més, la reparació dels degoters del pàrquing que es troba a sota. «Tots els camions que donen servei als bars i restaurants de la zona hi entren a descarregar, després hi ha queixes de filtracions, però això és perquè el tonatge és molt elevat», considera Àngel Guirado, veí de la plaça.

Guirado critica que aquest no és l’únic problema que arrossega la plaça. «La càmera podria ser una bona fórmula si anés acompanyada d’altres mesures, com el control de les persones que accedeixen a la plaça». El veí afirma que un altre conflicte greu va lligat amb un grup de joves que «hi fan destrosses periòdicament», així com actes incívics o sorolls a les nits «en una plaça que té un ús altíssim». Amb tot, el veí lamenta que «portem quatre anys amb problemes» en aquest espai, i retreu que no han obtingut respostes per part del govern.