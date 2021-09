L’Ajuntament de Girona va obrir ahir el període de sol·licituds per a la instal·lació d’un circ a la ciutat durant les Fires de Sant Narcís d’aquest 2021, del 28 d’octubre al 7 de novembre. Les companyies interessades podran presentar la seva candidatura fins al pròxim 10 de setembre.

Un cop passada aquesta data, el consistori procedirà a valorar les sol·licituds i a concedir la llicència per instal·lar la carpa a l’aparcament públic que queda entre l’avinguda de França, avinguda de l’Amical Mauthausen; rambla de Xavier Cugat i el camí de la Font de l’Abad i l’esplanada de La Copa.

L’any passat va ser el primer cop que es va obrir aquest concurs. El permís el va obtenir el Circ Raluy Legacy, que històricament ja feia sempre parada a Girona a la tardor per les Fires de Sant Narcís.

El 23 d’octubre del 2020, el Raluy es va instal·lar a l’esplanada de La Copa, on va debutar amb l’espectacle Todo (Lo)cura. A principis de novembre, coincidint amb la segona onada de la pandèmia de covid-19 i quan faltava poc perquè la companyia desmuntés, va haver de suspendre l’espectacle i el circ es va quedar atrapat a Girona.

Enguany, la companyia de circ a qui s’adjudiqui el permís podrà començar a muntar la carpa a partir del 25 d’octubre. Finalitzat el període d’ocupació autoritzat, que acaba el 8 de novembre, l’adjudicatari cessarà automàticament en l’ús privatiu de l’espai i haurà de tenir la carpa totalment desmuntada i els camions i qualsevol element del muntatge fora de l’espai.

L’Ajuntament de Girona treballa amb la previsió que a les Fires de Sant Narcís 2021 també hi hagi barraques i actuacions musicals, tant a La Copa com al parc del Migdia. A més, es farà la fira d’alimentació, però amb menys parades del que és habitual; passarà de 44 a 25. Les sol·licituds es podien entrar fins al passat 15 d’agost. Per poder celebrar la fira amb seguretat, es farà un circuit tancat amb aforament limitat a la plaça Independència.

Les barraques s’adjudicaran a vuit entitats

Les entitats interessades a posar una barraca per les Fires de Sant Narcís podien sol·licitar-ho entre el 13 i el 29 d’agost a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Girona. Per ara, continua estant previst que se n’adjudiquin vuit, un nombre que s’ampliaria en el cas que les condicions de la pandèmia i la normativa del PROCICAT ho permetin. Podien sol·licitar barraca les entitats, associacions i altres organitzacions cíviques, culturals i esportives sense ànim de lucre i inscrites al Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de Girona amb una antiguitat mínima de dos anys, i els i les estudiants de la Universitat de Girona. Les entitats que finalment obtinguin barraca hauran de tancar com a màxim a dos quarts d’una de la matinada, a excepció de l’1 i el 7 de novembre, que ho hauran de fer a les dotze de la nit. El 2 i 3 de novembre estaran tancades perquè no hi haurà activitat a La Copa. Aquests horaris també es modificaran en funció de la situació sanitària.