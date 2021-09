Les brigades municipals de l’Ajuntament de Girona han repintat diversos equipaments repartits arreu de la ciutat. Entre d’altres, s’ha fet una nova capa de pintura a les escultures de les lletres toves de l’artista Torres Monsó, situades a la plaça Pompeu Fabra, davant la seu de la Generalitat.

Justament a principis d’aquest mes de juliol, les brigades van retirar una de les lletres toves. El motiu va ser que un camió cistella dels que solen fer tasques com la neteja de vidres exteriors d’edificis va xocar-hi accidentalment i va causar un cop al lateral de la lletra. Per aquest motiu es va haver de retirar l’escultura i avaluar quina és la millor manera de reparar-la. L’incident no va provocar ferits.

És per això que, en aquest espai, segueix faltant la lletra «c» de les escultures, encara pendent d’instal·lar, i que ha hagut de passar per un taller especialitzat per ser reparat.

Més espais repintats

Altres equipaments municipals que els serveis del consistori han pintat han estat el porxo de l’escola de Montjuïc, així com també els passadissos del claustre del centre cultural de La Mercè.

Per altra banda, s’han esborrat diferents guixades aparegudes als barris de la Devesa, Fontajau i Montilivi.

En les darreres actuacions també s’ha esmaltat i pintat la barana de l’escola Vedruna, a la carretera Barcelona, que. Al seu torn, el consistori ha instal·lat una ampliació a aquesta tanca, que separa un dels accessos del col·legi al trànsit de la via.