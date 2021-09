L’Ajuntament de Sant Gregori ha reparat diverses carreteres i vies arreu del municipi. Una de les intervencions més rellevants ha estat el reasfaltatge d’un tram de la carretera entre el nucli de Sant Medir i Sarrià de Ter, en una zona en què el sòl es trobava molt degradat, i també al carrer de Can Catofa. Els treballs, que es van executar la setmana passada, van ser licitats per 19.000 euros, en una intervenció prevista al pressupost d’enguany.

«El municipi de Sant Gregori té uns 50 quilòmetres quadrats i molts camins públics que es milloren puntualment o se'n fa el manteniment progressiu per tenir-los en les millors condicions. Ja sigui pel trànsit diari dels veïns de la zona com en cas d'emergències. Per això des de l'Ajuntament de Sant Gregori hi destinem, cada any, tots els recursos possibles», explica el seu alcalde, Quim Roca.

En paral·lel, al municipi de Sant Gregori també s’han dut a terme tasques de manteniment i millora de diferents camins i carreteres. En el darrer any, s’han fet més de set intervencions, entre les quals destaquen el formigonat del voral de la carretera del poble de Cartellà (amb un cost de 10.492 euros), pavimentat del camí de Can Melcior i Can Carré, a Taialà (13.947 euros), o el mur de rocalla al camí proper al pont can Batlle, a Ginestar (10.527 euros).