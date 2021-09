Agents dels Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional, amb la col·laboració d'Europol i les policies d'Alemanya i Albània, han detingut 107 persones en una operació contra una xarxa criminal albanesa dedicada al tràfic internacional de marihuana. S'ha intervingut una tona de marihuana processada i unes 25.000 plantes de marihuana en 51 entrades i escorcoll a Tarragona, Barcelona, Girona i Castelló en l'operació policial més destacada contra aquesta especialitat delictiva d'aquest any. 19 dels detinguts, entre els quals hi ha els líders de l'organització, han ingressat a presó. A diferència d'altres operacions similars, a través de la col·laboració policial s'ha desarticulat també el 'hub' de brokers que compraven la droga des d'Alemanya. Els investigadors van identificar més de 30 plantacions disperses, entre les quals a Celrà.

Després de més d'un any d'investigació entre els dies 13 i 15 de juliol en 42 entrades i escorcolls es van detenir 78 persones com a presumptes autors dels delictes de pertinença a organització criminal, tràfic de drogues i defraudació de fluid elèctric. La investigació, tutelada pel jutjat d'instrucció número 3 de Reus, es va iniciar el juliol de 2020 quan es va descobrir una plantació de marihuana en desús en una nau a la demarcació de Reus. Es va descobrir que una complexa xarxa de facilitadors donava cobertura a una organització d'origen albanès. Aquesta xarxa estava formada per treballadors del sector immobiliari i elèctric que cobraven per ajudar l'organització a establir-se i els dotaven de la logística i la infraestructura necessàries per al cultiu de marihuana. Després la droga es distribuïa per diversos països d'Europa, entre els quals Alemanya, on el seu valor es multiplicava per cinc.

Els líders d'aquesta organització, de nacionalitat espanyola, tenien fixada la seva residència a l'àrea de Tarragona. Mantenien un contacte estret amb altres organitzacions dedicades al cultiu i tràfic internacional de marihuana, integrades per persones majoritàriament albaneses, establertes a les àrees metropolitanes de Tarragona i Barcelona. Els investigadors van identificar més de 30 plantacions disperses per Catalunya a Reus, Tarragona, Amposta, Sabadell, Mollet, la Llagosta, Polinyà, l'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Celrà, Vendrell, Olesa de Montserrat, Sant Sadurní d'Anoia, Selva del Camp, Constantí, Canyelles, Vila-rodona, Creixell, Santa Margarida i els Monjos, Montblanc, Sant Fruitós del Bages i Sant Feliu de Llobregat.

A finals de l'any 2020 a Berlín es va neutralitzar un dels enviaments de marihuana. Aquesta organització pretenia camuflar 140 quilos de cabdells de marihuana envasats al buit en un carregament de festucs a través d'una empresa britànica. Es van detenir tres ciutadans albanesos i es van intervenir 100 quilos de marihuana, 700 grams de cocaïna i més de 2.000 euros en efectiu. Després d'aquesta actuació es van aconseguir identificar els caps de l'organització criminal, concretament un clan familiar albanès amb residència a Alemanya i Espanya. També es va localitzar un dels líders de la xarxa que, amb altres familiars, dirigien una immensa xarxa dedicada al tràfic internacional de marihuana. Al mes de maig es va interrompre un nou enviament a Alemanya on l'organització comptava amb la participació d'un camioner eslovac que va ocultar 100 quilos de cabdells de marihuana envasats al buit entre la seva càrrega legal. De forma paral·lela a Reus es va desmantellar un cultiu de 1.170 plantes i es van arrestar tres ciutadans albanesos.

Un dispositiu amb més de 400 agents

El 13 de juliol es va produir un ampli desplegament d'uns 400 agents amb 42 entrades i escorcoll simultànies a Tarragona, Barcelona, Girona i Castelló. Després els agents van dur a terme nou entrades més. El balanç total de la investigació, amb més d'un any de durada, ascendeix a 107 persones detingudes i 51 immobles escorcollats en els quals s'hi han desmantellat una trentena de plantacions interiors de marihuana, a més d'interrompre'n d'altres en fase de muntatge. Els agents han intervingut una tona de marihuana processada en cabdells, unes 25.000 plantes de marihuana, prop de 70.000 euros en efectiu, un revòlver detonador, una escopeta retallada, un inhibidor de freqüència i tres vehicles, dos dels quals d'alta gamma.

Un frau de 6 milions d'euros

Per al manteniment d'aquestes plantacions havien realitzat enganxalls il·legals per defraudar el consum del fluid elèctric. Endesa ha col·laborat amb l'operació a través de 76 inspectors que van realitzar 22 desconnexions. El consum generat per les plantacions desmantellades en aquesta operació ha provocat un frau d'1,6 milions d'euros si es fa el càlcul segons la legislació, que indica que s'ha de calcular només la despesa de 6 hores per dia. El cost real és d'uns sis milions d'euros, segons ha detallat el cap de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d'Esquadra, Ramon Chacón. Ha afegit que tenint en compte que cada any es comissen més d'un milió de plantes, en total el frau anual pel cultiu de marihuana és de més de 200 milions d'euros.

Líders en importació de crim organitzat

«Exportem marihuana, importem crim organitzat», ha dit Chacón. Ha detallat que el crim organitzat que s'instal·la a l'Estat arriba d'Albània, Suècia, Alemanya, França, el Regne Unit, Bèlgica i Croàcia, entre d'altres. «Això és efecte de la marihuana», ha lamentat Chacón, que ha advertit que «es podria crear un clúster de crim organitzat a Espanya». Aquest crim organitzat que arriba «és molt violent i es roben la marihuana entre ells». Per aquest motiu, Chacón ha explicat que per defensar-se estan comprant armes al mercat. «Fins ara era molt complicat però ara s'ha generat una demanda», ha dit. Actualment la meitat de les organitzacions que trafiquen amb marihuana tenen armes i n'hi ha a l'11% de les plantacions.

«Això genera molts lesionats i un augment dels homicidis», ha informat Chacón. En aquest sentit, ha dit que cada any hi ha tres homicidis relacionats amb la marihuana. «És una cosa que ens preocupa de manera principal», ha conclòs. En el mateix sentit s'ha pronunciat el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, que a Twitter ha dit que «l'activitat delinqüencial lligada a la marihuana és una de les que més preocupa, i un dels principals reptes policials».