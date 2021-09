El PSC considera que l’acord entre Junts i ERC pateix de «falta d’il·lusió i d’empenta» després d’un any d’haver-se formalitzat. «S’hauria d’haver impulsat un canvi en la tendència municipal que resta sense rumb ni projecte de futur i ens fa perdre competitivitat», diu la portaveu del grup, Sílvia Paneque.

Els socialistes consideren que «el pacte no ha canviat la tònica del mandat» i que es va fer per «evitar que hi hagués un altre govern possible amb majoria a Girona». A més, acusen el govern d’haver deixat que hi hagi més problemes de neteja que mai a Girona i que augmenti la inseguretat. «És necessari que els serveis públics millorin en qualitat, que l’espai públic estigui endreçat, que hi hagi tolerància zero davant l’incivisme o la delinqüència i que s’actuï amb ambició a favor de l’habitatge públic. També s’ha d’actuar sobre el preu del lloguer i actualitzar el contracte de neteja perquè no ens succeeixi que la ciutat és bruta, els contenidors desborden i els parcs estan deixats», desgrana Paneque.

La portaveu considera que s’ha de saber donar una resposta adequada a les crisis del 2008 i la de covid i aprofitar els recursos provinents d’Europa per liderar que les administracions públiques generin progrés econòmic i augmentin la competitivitat del territori. «Optar a un gran projecte europeu per ser una ciutat capdavantera en competitivitat mediambiental significaria un gir complet de progrés per a Girona. Infraestructures verdes, espais públics sostenibles, empreses competents en els nous mercats que s’obren cada dia són alguns dels objectius que un Ajuntament dinàmic que vol liderar en progrés econòmic ha de tenir com a prioritats», explica la regidora socialista a l’Ajuntament de Girona.

Un altre projecte que proposa el PSC és repensar l’organització d’equipaments culturals de Girona, amb la Casa Pastors com a punt d’inici de les visites al conjunt monumental de la ciutat o el Museu d’Art Contemporani ubicat al Garatge Forner, «ja que és la porta d’entrada de qui arriba amb tren i obre pas als eixos comercials de la ciutat».

D’altra banda, els socialistes insisteixen en la importància de continuar avançant per aprovar l’Arxiu Provincial. «Som a hores d’ara encara l’única demarcació que no en té». Aquesta inversió és de 13 milions d’euros, que pagaria l’Estat. L’actuació faria possible que a Sant Josep hi hagués l’Arxiu Municipal i que el Museu d’Història pogués ocupar tot l’edifici que avui comparteix amb l’arxiu.