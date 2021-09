Aquest mes d’agost l’Ajuntament de Salt ha tornat a posar en marxa el servei d’acompanyament per tramitar les beques per a estudis postobligatoris a tots aquells joves que ho sol·licitin. Es tracta d’una iniciativa que fa més de deu anys que duu a terme l’Àrea de Joventut del consistori saltenc, i que, de mitjana, cada curs atén un centenar de joves. El curs passat, 2020-21, van ser 150 els estudiants que van utilitzar el servei.

L’acompanyament es duu a terme des del Servei d’Orientació Acadèmic del Punt d’Informació Juvenil de l’Estació Jove de Salt i el servei que es va posar en marxa el 16 d’agost s’allargarà fins al 30 de setembre (per a les beques no universitàries) i fins al 14 d’octubre (per a les beques universitàries). L’assessorament es fa online i també hi ha la possibilitat de fer-lo presencial, cada tarda de dilluns a divendres, i demanant cita prèvia.

Recentment, i per segon any consecutiu, s’ha celebrat a l’Estació Jove una xerrada per reforçar aquest acompanyament amb l’objectiu d’informar els interessats sobre com tramitar les beques per a estudis postobligatoris no universitaris, per a estudis universitaris i beques per al suport educatiu.

El curs 2020-21 el 75% de les beques tramitades des del servei van ser per a estudis de batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i el 25% per a estudiants de cicles formatius de grau superior, universitat i altres estudis com programes de formació inicial, estudis d’idiomes o màsters. També s’ha acompanyat a tramitar beques Equitat de l’Agència de Gestió i Ajuts Universitaris i de Recerca de la Generalitat de Catalunya.