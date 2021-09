L'Ajuntament de Girona habilitarà l'aparcament de la Copa 2 (situat entre el pont de Pedret i el pont de l'avinguda de França) per a què hi puguin estacionar les autocaravanes dels firaires que aparcaven dins la Devesa durant les Fires de Sant Narcís. D'aquesta manera, per primer cop, Girona tindrà dos espais per als campaments dels firaires. L'altre solar es troba al Pla de Baix de Domeny, que ja s'utilitzava per aquesta finalitat en els darrers anys.

L'objectiu del consistori és, d'una banda, alliberar el parc de la Devesa (catalogat com a Bé Cultural d'Interès Nacional) d'aquests vehicles. I, a la vegada, també busca oferir un espai còmode i "ben habilitat" per als mateixos firaires. En aquest sentit, allà tindran serveis d'aigua, llum i clavegueram, evitaran que en cas de pluja el terreny quedi enfangat, i els col·locaran una tanca de seguretat per a protegir-los i preservar la seva intimitat.

"Creiem que és una acció significativa per afavorir la salut de l'ecosistema del parc de la Devesa", ha explicat avui el vicealcalde i regidor de Cultura a l'Ajuntament de Girona, Quim Ayats. De fet, aquesta decisió "resol una de les reivindicacions de veïns i entitats", ha recordat la regidora de Ciutadania i Dinamització del Territori, Maria Àngels Cedacers.

Reforç del transport públic

L'espai de la Copa 2 es troba en una de les entrades nord de la ciutat i tindrà capacitat per a 155 caravanes, que eren les que fins ara s'ubicaven a l'interior del parc, en 10.900 metres quadrats. El sector de Domeny, que ja està en funcionament des de fa tres anys, està preparat per rebre’n una vuitantena.

Per compensar la reducció d'aparcament a la zona en aquells deu dies de la festivitat, el consistori està treballant en el reforç del transport públic en aparcaments dissuassoris. "Creiem que és una bona proposta també per descongestionar la part més central de les fires i que s'utilitzin aquests aparcaments més llunyans", ha afirmat Ayats.

Les barraques, pendents de l'evolució de la pandèmia

Pel que fa a la celebració de les barraques i els concerts, Ayats ha remarcat la voluntat de poder fer-ne i "mantenir l'esperit" festiu de l'acte. Però això quedarà condicionat a l'evolució de la pandèmia i de les restriccions vigents en aquelles dates. Mentrestant, estan fent "els passos previs imprescindibles" en cas que es puguin dur a terme.

Tal com es va anunciar a l'agost, per ara hi ha previst que s'adjudiquin vuit barraques a les entitats, un nombre que s'ampliaria en el cas que les condicions de la pandèmia i la normativa del PROCICAT ho permetin. En aquest cas s'adjudicarien per ordre de llista d'espera.

La zona de les barraques estarà perimetrada amb tanques físiques i hi haurà vigilància de seguretat. Les entitats seran responsables del compliment de les mesures per frenar la COVID-19 vigents en el moment de les Fires de Sant Narcís 2021, principalment a la barra, on hi haurà d'haver una distància interpersonal d'1,5 metres. En el cas que hi hagi entitats que vulguin col·locar taules i cadires, haurà de ser un nombre màxim de 36 per parada i únicament durant les activitats del migdia (entre les 12 h i les 18 h) pels concerts de la Copeta, vermuts i altres.

D'altra banda, l'Ajuntament de Girona preveu comptar amb dos escenaris per als concerts: el parc del Migdia i l'esplanada de la Copa, al parc de la Devesa. Durant les actuacions les persones assistents hauran d'estar assegudes per mantenir les distàncies, no podran ni beure ni fumar i hauran de portar en tot moment la mascareta.

Encara s'estan ultimant alguns detalls, com la reserva anticipada de l'entrada, però està previst que el límit d'aforament sigui de 3.000 persones a la Copa i de 1.000 al parc del Migdia; tot i que aquest nombre dependrà de la situació sanitària que hi hagi en aquell moment i la normativa que estableixi el PROCICAT. Per últim, cal destacar que a la Copa, a causa de les mesures restrictives, s'haurà de dividir la zona de concert i la zona de les "barraques".

Fires en silenci

Respecte del nombre d'atraccions de les fires, enguany es preveu que es mantingui igual que en les edicions anteriors. Està previst celebrar un matí de Fires en silenci amb atraccions adaptades acústicament i lumínicament a nens i nenes amb necessitats especials, tal com ha exposat Maria Àngels Cedacers. Aquest mateix dia, a la tarda, a partir de les 17 h i fins que hi hagi públic, es farà el dia de Fires solidàries amb una reducció econòmica del preu de les atraccions.

Un any més, l’Ajuntament de Girona vetllarà perquè la retolació i l’espai sonor a les Fires de Sant Narcís siguin també en llengua catalana. Per facilitar-ho als firaires, el consistori disposa d’una tècnica de dinamització lingüística que els podrà orientar i ajudar a fer-ho possible.