L'Ajuntament de Girona vol suspendre de forma temporal la concessió de llicències d'habitatge d'ús turístic al Barri Vell. L'objectiu és, durant aquest temps, elaborar una nova regulació específica per posar un topall a aquest tipus d'allotjament turístic al barri.

El regidor d'Urbanisme, Lluís Martí, ha dit que la nova regulació només afectarà l'àmbit del Barri Vell. Segons han detectat, el llindar a partir del qual "es podrien produir certes disfuncions" és al voltant d'un 15%. "En el conjunt de la ciutat no hi arribem i per tant tenim un marge de maniobra molt més gran", ha valorat Martí.

Martí s'ha referit als resultats de l'estudi sobre l'impacte dels Habitatges d'Ús Turístic (HUT) sobre el preu del lloguer al global de la ciutat. "Es va acreditar que no hi ha un impacte global sobre el lloguer a nivell de ciutat", recorda Martí. En el cas del Barri Vell, però, "hi ha un conjunt d'habitatges d'ús turístic en un volum més alt que als altres barris de la ciutat, amb una diferència francament notable" - en el període estudiat, el 2019, fins al 55% dels pisos en lloguer que hi havia al Barri Vell es destinaven a ús turístic. "Si parlem del Barri Vell estaríem, més o menys, al llindar a partir del qual es poden produir determinades disfuncions, que de moment no hem detectat, i per això ara fem aquesta actuació", ha explicat.

Fins al 55% dels pisos en lloguer que hi havia al Barri Vell es destinaven a ús turístic el 2019

Per normativa, l'aturada temporal en la concessió de llicències podria durar fins a dos anys, tot i que la voluntat del govern és "que sigui molt més breu", ha explicat el titular d'Urbanisme. "Ja siguin tres mesos, ja siguin sis, no exhaurir en cap cas el límit que estableix la normativa". Martí espera que "en el menor temps possible tinguem a punt aquesta eina, que segurament haurà de ser de planejament urbanístic".

Avui l'equip de govern ho ha comunicat als portaveus dels grups municipals, amb qui es vol "consensuar" la nova normativa, tal com ha explicat Martí. La intenció és que, al ple d'octubre, puguin tenir a punt l'acord per activar aquesta suspensió temporal de concessió de llicències d'HUTs amb la resta de grups. Això seria el tret de sortida per elaborar la nova normativa en els mesos següents a l'aprovació.

"En cap cas va contra el turisme"

El regidor ha defensat que no es tracta d'una mesura que vulgui anar "contra el turisme". "El turisme genera molts efectes positius sobre el sector cultural, comercial, d'oci i de restauració, per tant nosaltres hi estem a favor", ha remarcat. A més, Martí també ha subratllat els efectes positius dels HUTs pel que fa a "la regeneració de l'espai urbà i la rehabilitació d'edificis". En aquest sentit, ha exposat la possibilitat de considerar la introducció d'excepcions que vagin en aquesta línia.