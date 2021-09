Aiguats que neguen carrers i que s’enduen tot allò que es troben al seu pas: cotxes, mobles i records. Una estampa que el temporal Gloria ja va deixar a les comarques gironines fa vora dos anys, i que ara quatre voluntaris de Protecció Civil de Salt han reviscut al sud del territori català. Ells van poder respondre a la crida de la Coordinadora de Protecció Civil de Catalunya. Calia ajuda a Alcanar per fer front a les destrosses causades per la intensa pluja. «Aquí ho vam viure, i jo m’he fet voluntari per aquestes coses». Això és el que va motivar el sotscap de Protecció Civil de Salt, Àngel Plasencia, un dels que va mobilitzar-se la nit de dimecres i es van plantar a les onze al municipi. Abans havien intentat accedir a les Cases d’Alcanar, però sense èxit: pedres i obstacles causats pel temporal els van impedir el pas. Van passar la nit al punt d’acollida d’Alcanar, descansant però pendents de possibles actuacions.

A 2/4 de 9 del matí veien com s’aixecava el dia als carrers de la població, plens de fang: «M’ha recordat el Gloria, però això no ho havia vist mai. Hem buidat cases de mobles, electrodomèstics, en algunes cases ho hem hagut de buidar tot», descriu Plasencia. «Ens hem trobat amb gent gran que estava afectada i trista, havien perdut mitja vida», lamenta. Des d’aquella hora fins a les tres del migdia, es van dedicar a «netejar voreres, treure aigua i fang d’habitatges o dels accessos a garatges, atendre la gent gran, o ajudar a creuar els carrers enfangats», diu el voluntari.

«Fer de voluntari a Protecció Civil és això: la solidaritat i poder ajudar a la gent», defensa el cap de Protecció Civil a Salt, Ivan Palmerola, que va traslladar la crida de la Coordinadora a nivell català als seus companys. «Un cop et poses en una entitat així, que és altruista, la distància és el que menys importa, el que vols és ajudar», expressa Palmerola. Això sí, sempre que es pot compaginar amb la feina o la vida privada, ja que es tracta d’una acció completament voluntària, indica el cap de l’entitat. Palmerola recorda voluntaris que «fins i tot van anar fins a Haití, o bombers voluntaris que se n’han anat a Grècia».

El canvi climàtic, l’agreujant

En aquest cas, la situació els era familiar amb el fenomen que es va produir a Girona fa dos anys i mig i on també van actuar: «Lexperiència que vam tenir al Gloria pot haver ajudat a Alcanar, ho hem passat fa poc», apunta Palmerola. «Esperem que no torni a passar una cosa així», desitja, tot i que alerta: «aquests aiguats, ni aquí, a Girona, ni a Alcanar, no s’havien vist mai. A causa del canvi climàtic, per mala sort, tindrem episodis així més freqüents del que ens podria semblar».