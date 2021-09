Ahir es va donar el tret de sortida a la 22a edició de les Jornades Europees de la Cultura Jueva 2021. El Patronat Call de Girona, conjuntament amb els municipis de Barcelona, Besalú, Castelló d’Empúries, Cervera i Tàrrega, participa en les activitats que, enguany, giraran entorn del «Diàleg». A Girona, l’acte de presentació es va celebrar ahir al Museu d’Història dels Jueus a les cinc de la tarda. El vicealcalde i regidor de Cultura de l’Ajuntament de Girona, Quim Ayats, va voler recordar la figura de Josep Tarrés -que va morir aquest passat mes d’abril- com a impulsor per la recuperació i revalorització del patrimoni jueu a la ciutat. Una hora més tard, va començar la primera activitat: una taula rodona titulada «Diàleg entre Cultures», en què van participar representants del Patronat Call de Girona-Museu d’Història dels Jueus i de l’Associació Cultural Jueva Girona-Costa Brava.

L’objectiu d’aquestes Jornades Europees de la Cultura Jueva és «destacar la diversitat i el valor cultural del judaisme, així com promoure el diàleg i el respecte, el reconeixement mutu i l’intercanvi d’idees, convidant el gran públic general a participar-hi a través de tot un ventall d’activitats gratuïtes», va explicar la directora del Patronat Call de Girona, Assumpció Hosta. Emmarcades en el projecte, es faran actes gratuïtes fins a finals d’any. Aquest programa es va començar a gestar a París l’any 1998, coincidint amb la inauguració del Museu d’Art i Història del Judaisme a la ciutat. Actualment, més de 350 ciutats de 36 països d’Europa hi participen organitzant diferents actes per acostar la cultura jueva a tothom.

Enguany, les Jornades Europees de Cultura Jueva compten amb el suport del projecte europeu Xarxes per superar l’antisemitisme (NOA). El director de l’Associació Europea per a la Preservació i Promoció de la Cultura i el Patrimoni Jueus (AEPJ), Victor Sorenssen, va fer especial èmfasi en la «voluntat d’obrir el patrimoni jueu i practicar el diàleg» per treballar en aquest sentit. El projecte compta amb el suport d’una exposició virtual creada per la Biblioteca Nacional d’Israel també titulada «Diàleg», agrupada conceptualment en cinc àmbits: Diàleg entre generacions, Diàleg entre fonts escrites, Diàleg dins de les comunitats, Diàleg entre cultures i Diàleg entre religions. La mostra se sumarà a la de l’any anterior, «Viatges: Una història del poble Jueu», que es pot visitar al Museu d’Història dels Jueus fins al març del 2022, i posteriorment es preveu que s’exposi en altres municipis.