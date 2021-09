El pregó inaugural de la Festa Major de Santa Eugènia de Girona tindrà un component especial, ja que els organitzadors han volgut que sigui un agraïment pel servei a la comunitat i un reconeixement al compromís amb la sanitat pública. Per aquest motiu, el pregó ha estat encarregat a Maria Àngels Rovira, metgessa i directora de l’equip del Centre d’Assistència Primària de Can Gibert del Pla. Serà el divendres 10 de setembre, a les 9 de la nit, al parc Núria Terés. L’acte que donarà inici a la festa es complementarà amb el sopar de festa major, on cadascú ha de portar el menjar, el ball i el lliurament dels premis Logos de la nova emissora.