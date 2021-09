La Universitat de Girona (UdG) investirà doctora honoris causa l'educadora, investigadora acadèmica i líder pel desenvolupament sostenible Daniela Tilbury. La gibraltarenya ha mantingut una estreta relació amb el centre des de 1993, per reorientar l'educació superior cap al desenvolupament sostenible. Tilbury és una professional reconeguda internacionalment, i ha estat pionera en la investigació sobre els marcs per reorientar l'educació superior i la formació del professorat cap al desenvolupament sostenible. Uns mèrits que la van portar a fer les funcions d'assessora de polítiques de sostenibilitat de l'ONU i a presidir diversos Comitès de Nacions Unides sobre Desenvolupament Sostenible, Cultura i Educació.

L'any 1993, el departament de Didàctiques Específiques de la Universitat de Girona va crear el grup de recerca. Arran d'això, el centre va iniciar aquest mateix any relacions amb Daniella Tilbury, quan acabava de publicar un article sobre els marcs que reorienten l'educació superior cap al desenvolupament sostenible. Aquest article va marcar el canvi dels estudis universitaris i va ser l'inici de la col·laboració de Tilbury, amb aportacions «capitals per a la UdG» en relació amb la introducció a Catalunya i Espanya de la sostenibilitat en el currículum acadèmic. En aquest sentit, la universitat es va incorporar al projecte Professors Universitaris pel Desenvolupament Sostenible (UE4SD), amb 55 universitats de 33 països, liderat per Tilbury.

Actualment, és la primera Comissionada de Desenvolupament Sostenible i Generacions Futures del Govern de Gibraltar, un càrrec de nova creació per planificar, a llarg termini, una cultura de responsabilitat, sostenibilitat, emprenedoria i educació per a tota la població.