Veïns i veïnes de diferents zones de Girona s’ha tornat a queixar de l’estat en què es troben els punts de contenidors on aboquen les deixalles: desbordats, amb pintades sobre el plàstic i bruts. Per evitar imatges com la d’aquesta setmana, demanen a l’Ajuntament de la ciutat que s’actuï per acabar amb l’incivisme i que s’augmenti la freqüència de recollida perquè no s’acumulin bosses de brossa a la via pública.

Concretament, les queixes d’aquesta setmana s’han centrat en dues ubicacions de la ciutat: la plaça Poeta Marquina i el passeig Canalejas. En el primer emplaçament, el contenidor de paper i cartó s’ha vist sobrepassat per la quantitat d’abocaments que hi han fet els veïns. Des del barri, reclamen a l’Ajuntament de Girona que augmenti la freqüència de pas i recollida per evitar-ho. El regidor de Seguretat, Eduard Berloso, assegura que no és un punt on aquesta imatge sigui freqüent i ho atribueix a un problema puntual de «massa volum en poc temps». I s’explica: «La gent hi llença caixes sense plegar-les, sobretot ara que tornen de vacances, i de seguida s’omple».

Al següent punt, al passeig Canalejas, els contenidors estan pintats amb grafitis i els veïns de la zona es queixen que «el servei de neteja és insuficient» i que fan mal efecte. L’empresa mixta Girona +Neta, que ofereix el servei amb el contracte caducat des de fa un mes, té subcontractada una empresa que se n’ocupa. Berloso assegura que les tasques de neteja d’aquests contenidors s’estan fent com és de costum, però que hi ha grafitis que són difícils d’eliminar. «Quan hi havia pressupost, els retiràvem i es canviaven per contenidors nous; però amb els pressupostos prorrogats, ara no ho podem fer», explica.

En aquesta línia de la neteja, veïns de diferents barris de la ciutat han alertat que hi ha punts on els contenidors estan bruts de cagades d’ocell. El regidor de Seguretat considera que és un fenomen inevitable per l’època de l’any en què ens trobem. «Hi ha molta acumulació d’ocells i, encara que es neteja, de seguida tornen a estar bruts».

Des del consistori municipal, atribueixen aquests problemes a la «falta de civisme» i esperen poder revertir la situació amb la reorganització de la Policia Municipal, que preveu destinar alguns agents a controlar els punts d’abocament i a sancionar qui no dipositi bé les deixalles o a qui malmeti els contenidors. Està previst que la campanya comenci a l’octubre i que aquests agents vestits de paisà es moguin per tota la ciutat per «posar en ordre aquesta qüestió».