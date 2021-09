La Festa Reviu els Setges Napoleònics torna a Girona aquest cap de setmana després de l’aturada obligada de l’any passat per la covid-19. La XIII edició serà possible amb la participació d’una cinquantena de recreadors i recreadores, tot i les restriccions de la pandèmia. L’Associació Girona 1809 organitza un any més l’esdeveniment amb la col·laboració de l’Ajuntament de Girona i la Sala Ferran Agulló de la plaça del Vi.

«Vull posar en valor i fer un agraïment molt sincer per l’esforç que ha fet l’Associació Girona 1809 - Amics de la Girona Napoleònica que han estat adaptant aquesta festa tot pendent de les circumstàncies del moment. Celebrar que es pugui gaudir aquest cap de setmana a la nostra ciutat», assegura la regidora de Ciutadania de l’Ajuntament de Girona, M. Àngels Cedacers.

Enguany la recreació, que commemora els setges napoleònics de Girona, torna als escenaris habituals, al parc de les Ribes del Ter i al Barri Vell, amb petites modificacions. Hi participaran 38 recreadors i 18 recreadores d’arreu de Catalunya, i també de Saragossa i Vitòria. Entre tots donaran vida a la Girona d’inicis del segle XIX que es va alçar contra l’ocupació francesa amb una defensa aferrissada.

Les activitats previstes inclouen un campament d’època al parc de les Ribes del Ter, dissabte i diumenge des de les 10 del matí. Avui a les 12 h a la plaça de Sant Feliu s’iniciarà una desfilada fins a la plaça del Vi, on una heroïna de Santa Bàrbara recollirà la bandera de la Croada Gironina. Després, el seguici seguirà fins a la plaça de la Independència, on es farà el parlament de benvinguda i una salva d’honor. A la tarda es recrearà el Gran Dia de Girona, amb un itinerari a les sis de la tarda, que sortirà de la plaça dels Jurats fins a la plaça de Sant Domènec.

Diumenge a les 12 h, es farà una recreació de l’entrada de subministraments a la ciutat durant el tercer setge, a finals de 1809.

La recreació afectarà la circulació de vehicles pel Barri Vell durant el dia d’avui en diversos punts.