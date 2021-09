El riu Onyar torna a estar ple de vegetació; té herbes a la llera i llenties d’aigua a la superfície. Si en comptes d’aquesta planta, el que cobris la superfície del riu fos llot verd podria suposar un problema pels peixos, perquè no permet que l’aigua s’oxigeni. Fonts de l’ajuntament asseguren que aquest cop «es tracta d’una planta que és innòcua per a la fauna en aquest punt i que l’oxigenació de l’aigua està assegurada mitjançant el cabal que va circulant». Quan baixa poca aigua, es col·loquen unes reixes perquè els peixos més grossos no nedin fins a punts amb menys aigua i s’hi quedin encallats. La sega de l’estrat herbaci de la llera del riu Onyar està prevista per mitjans d’aquest mes de setembre. Una actuació que, segons assegura l’ajuntament, ja està planificada de forma periòdica al calendari anual. En fer-ho, es mantindran els exemplars de balca, canyís i algunes plantes florides.