L’Ajuntament de Girona prorroga les afectacions al trànsit que hi havia al pont de la Font del Rei, que, inicialment, s’havien d’acabar el 31 d’agost. El motiu són uns problemes en les obres de manteniment de la xarxa d’aigua potable, segons expliquen fonts del consistori. Es continuarà tallant la circulació de vehicles dels dos carrils centrals del pont de la Font del Rei, un per cada direcció. Es mantindrà un carril per cada sentit de circulació, un en direcció a la plaça dels Països Catalans i l’altre en direcció al centre ciutat i Vila-roja.