Quart fa avui la batuda del senglar al municipi per controlar la població d’aquest individu i evitar que proliferin en excés. Els caçadors han començat l’activitat a les set del matí i estaran disparant exemplars fins a la una del migdia.

Aquesta batuda del senglar es fa en una àrea delimitada del nucli gironí de Quart; concretament a la zona de terreny que queda entre l’antiga granja Roureda, Can Ferriol i la zona verda del polígon industrial del «Pla de l’illa».

Per seguretat, les autoritats municipals demanen que no hi hagi circulació dins de l’àrea de caça fins que no s’acabi la batuda aquest migdia.

Aquesta batuda dona el tret de sortida a la temporada de caça del senglar. Segons marca la Federació Catalana de Caça, està permès abatre’ls des de principis de setembre fins a finals de març a les reserves nacionals de caça, reserves de caça i zones de caça controlada.