La Universitat de Girona (UdG) concedirà la distinció de doctora honoris causa a l’educadora, líder pel desenvolupament sostenible i investigadora acadèmica Daniella Tilbury. La investidura es fa a proposta del Departament de Didàctiques Específiques de la UdG, i la professora Anna Maria Geli serà la padrina de la doctoranda. L’acte tindrà lloc el dia 16 de setembre a les 12 del migdia a l’Aula Magna Modest Prats.

Daniella Tilbury és una professional reconeguda internacionalment, impulsora de canvis en l’Educació pel Desenvolupament Sostenible. Les aportacions de la seva investigació pionera sobre els marcs per reorientar l’educació superior i la formació del professorat cap al desenvolupament sostenible la van portar a les funcions d’assessora de polítiques de sostenibilitat de la ONU i a presidir diversos Comitès de l’ONU sobre Desenvolupament Sostenible, Cultura i Educació.

Actualment, és la primera Comissionada de Desenvolupament Sostenible i Generacions Futures del Govern de Gibraltar, un càrrec de nova creació per planificar, a llarg termini, una cultura de responsabilitat, sostenibilitat, emprenedoria i educació per a tota la població. En aquest àmbit participa activament en la iniciativa «Today4Tomorrow», que treballa per incorporar els drets intergeneracionals a les polítiques públiques. També impulsa l’acadèmia «FuturesForward», que prepara joves professionals d’entre 20 i 30 anys per un canvi cap a la sostenibilitat.

Des de la seva creació l’any 1991, la UdG ha estat una universitat compromesa amb la cultura de la sostenibilitat. L’any 1993, el departament de Didàctiques Específiques va crear el grup de Recerca en Educació Científica i Ambiental i va iniciar relacions amb Daniella Tilbury.