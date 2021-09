La Creu Roja de la demarcació de Girona rebrà 43.367 euros perdonar suport a tres de les sis àrees d’intervenció de l’entitat: ocupació, inclusió social i educació; per ajudar a les persones en situació de vulnerabilitat a causa de la pandèmia. La donació la fa UNESPA, una associació empresarial d’asseguradores que, a finals de juny, va llançar el programa de donacions «Estar preparats (Per estar més segurs)», dotat amb 28 milions d’euros, per superar la crisi sanitària i apuntalar la recuperació. Aquesta iniciativa ha aconseguit donar al pla Creu Roja RESPON enfront de la COVID-19 fins a 3,8 milions d’euros, que ara es reparteixen en tot el territori espanyol per arribar a les persones en situació de vulnerabilitat a causa de la pandèmia a tot arreu.

La donació s’ha distribuït equitativament a totes les províncies, tenint en compte les situacions de necessitat de cada territori i els criteris marcats per la Creu Roja. Pel que fa a Girona, en l’àmbit laboral es reforçarà l’ocupabilitat de persones vulnerables en atur, i la recerca activa d’ocupació. En matèria d’inclusió social, es treballarà per reduir la bretxa digital, la pobresa energètica i formació en competències digitals; i en el sector educatiu, es fomentarà la millora del rendiment acadèmic amb una educació integral, que comptarà amb kits educatius amb dispositius tecnològics i connectivitat, així com kits de protecció individual davant del coronavirus.

El coordinador provincial de la Creu Roja a Girona, Jordi Martori, indica que l’aliança amb UNESPA farà possible reforçar el pla Creu Roja RESPON a les comarques de Girona, «amb programes i accions fonamentals per la situació dels col·lectius vulnerables amb els quals treballem i especialment als afectats pels efectes socials de la Pandèmia».

Aquesta ajuda permetrà a l’entitat reforçar el treball amb les persones en situació d’atur, sobretot a través de l’apoderament i la motivació per la recerca activa, diuen des de la Creu Roja. A més, de forma transversal als diferents programes de la Creu Roja, es continuaran duent a terme accions vinculades a la reducció de la bretxa digital i a la «pobresa tecnològica», afegeix Martori. En relació amb l’ajuda, assenyala que «estem molt contents d’aquesta nova aliança amb el sector privat que confia en Creu Roja per, conjuntament, fer possible la millora de la situació de les persones».