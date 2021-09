Des dels ulls dels bibliotecaris gironins

Bitllets de tren, números de loteria, recordatoris de funeral, diners, una flor dins d’una «Breu Història del segle XX», o una nota amb detallades instruccions a algú perquè li cuidi les plantes. Quan els bibliotecaris endrecen els llibres retornats, a vegades es troben amb pistes de qui l’ha tingut abans a les mans.

És una de les moltes cares desconegudes de la vida que passa en una biblioteca, com també ho són les peticions estranyes, escenes tendres entre àvia i net, o costums estivals de cada biblioteca. O anècdotes, com quan uns llibres per ensinistrar gossos van acabar rosegats pel cadell que havia de ser ensinistrat.

Aquest mes d’agost, les quatre biblioteques municipals de Girona s’han engrescat a immortalitzar aquesta perspectiva en les pàgines d’un dietari, que han compartit a les xarxes socials. «La gent, sobretot els que no la visiten tant, s’imaginen la biblioteca com un espai de repòs, de silenci i tranquil·litat. Però avui les biblioteques són espais molt vius, actius, hi passen coses diferents cada dia», afirma el cap de la secció de les biblioteques a l’Ajuntament de Girona, Artur Iscla.

L’origen en la Mancomunitat

De fet, la idea no és nova, sinó que han rescatat una iniciativa originada a la xarxa de biblioteques populars que van crear-se durant la Mancomunitat de Catalunya, entre 1915 i 1925. «En aquell moment, una de les accions que duien a terme les bibliotecàries era recollir en un dietari el dia a dia d’aquests equipaments, era un reflex del que hi passava», rememora Iscla. Aleshores el document «quedava molt en clau interna», servia per donar compte als organismes de qui depenia el servei, i es podia consultar en aquell lloc.

Ara, el dietari «pren una altra dimensió, les xarxes socials fan que tot s’amplifiqui i que arribi a molta gent», explica el cap de servei. Iscla afegeix que en alguns equipaments de Catalunya es fa, però a Girona ciutat és la primera vegada. Vista l’acollida a xarxes de la seva iniciativa, ara estan valorant si la reprenen més endavant.

Les biblioteques d’avui

Iscla afirma que el mateix espai de la biblioteca s’ha transformat des que sorgeixen els dietaris a la Mancomunitat: «ha variat molt en els darrers cent anys. A la gent encara li consta aquest espai de silenci, avui dia segueix sent-ho, però d’activitat, n’hi ha molta». Des de l’àmplia acció cultural que ofereixen fins a serveis de dinamització informàtica - molt útils per a persones que no estan avesades a utilitzar eines informàtiques -, passant per la possibilitat d’utilitzar ordinadors - com passa amb usuaris de La Sopa, que hi poden passar llargues estones.

I com tot, està en constant evolució. La transformació digital els ha ajudat a «reforçar el paper de les biblioteques com un espai de promoció del llibre i la lectura», que per un temps havia quedat repartit amb altres suports com el CD o el vídeo.