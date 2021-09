Protecció Civil va desactivar ahir l’alerta del pla Inuncat un cop finalitzat l’episodi de pluges intenses del divendres a la tarda. En aquest episodi, el telèfon d’emergències 112 va rebre un total de 112 trucades per 81 incidències relacionades amb les pluges. Més d’un 75% de les trucades es van fer des de les comarques de la demarcació de Girona, la majoria per inundacions o incidències de trànsit, i cap d’elles greus. D’aquestes trucades, els Bombers de la Generalitat van atendre 75 avisos relacionats per la pluja a les comarques de Girona. Cal recordar que el servei més destacat es va produir divendres a la tarda a l’ambulatori de Salt, que va haver de ser evacuat preventivament per la inundació de la planta baixa i hi havia risc per a la instal·lació elèctrica.

Tanmateix, Girona i Palafrugell van ser dos dels municipis més afectats pels xàfecs. La majoria dels serveis de Bombers van ser per retirar branques i arbres caiguts a la via pública, que entorpien la circulació de vehicles i el pas de vianants, en un d’aquests casos a Cervià de Ter. En cap cas no hi va haver persones ferides. També es van atendre altres avisos per goteres i inundacions de baixos, però en la majoria d’aquests últims no s’hi va poder actuar, ja que no hi havia prou aigua acumulada. Pel que fa als rius, els cabals de les zones afectades van créixer puntualment el divendres coincidint amb les pluges, però ahir els cabals ja tornaven a la normalitat.

Encara que Protecció Civil desactivés ahir l’alerta per pluges intenses, el pla Inuncat va quedar ahir el matí en fase de prealerta atès que el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) preveia pluges intenses durant la tarda a Girona que finalment no es van produir.