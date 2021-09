La Festa dels Setges Napoleònics va tancar ahir la 13a edició amb la recreació de l’entrada de subministraments a Girona durant el tercer setge, a finals de 1809. L’acte va començar al parc de les Ribes del Ter a les 12 h del migdia i es va allargar fins a les 14 h. Divendres van arribar els participants i es va fer el muntatge del campament al parc de les Ribes del Ter. Dissabte, es va obrir el campament a les 10 h i a les 12 h va començar la desfilada dels grups de recreació pels carrers de la ciutat. A les 14 h, es va fer un dinar de ranxo al campament i a les 18 h es va fer una altra recreació pels carrers del Barri Vell. La jornada va tancar a les 21 h amb un sopar col·lectiu. Aquesta edició ha estat possible gràcies a la participació d’una cinquantena de recreadors i recreadores. L’any passat no es va poder celebrar per la covid-19.