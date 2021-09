Diumenge al migdia va caure una branca d’un dels arbres del costat d’un parc infantil de Torre Taialà, a Girona. L’objecte va anar a parar just sobre una palanca de molles del parc. No hi va haver cap ferit perquè la zona estava buida, però els veïns es queixen que ja havien avisat que això podia passar i no es va actuar amb contundència. «Les branques d’aquests arbres pesen molt i és fàcil que es trenquin. Fa anys que n’alertem l’Ajuntament i han vingut tècnics a mirar-ho, però només treuen branques petites», explica Jesús Ruiz, president de l’Associació de Veïns de Torre Taialà. El veïnat vol «eliminar el perill». Per fer-ho, demanen que es tallin aquests arbres que «poden ser perillosos per les famílies que estan al parc».

La portaveu del PSC Girona, Sílvia Paneque, explica que dilluns demanaran explicacions sobre aquest fet al govern de la ciutat durant el ple municipal. També volen que es faci una «revisió de quina és la salut dels arbres a zones de sensibilitat especial». Hi ha altres punts a la ciutat amb situacions similars, com altres zones de Taialà o el passeig fluvial de Pedret.