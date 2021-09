L’Ajuntament de Girona va inaugurar ahir a la tarda l’exposició Construccions Identitàries. Work in progress, de la fotògrafa Mar C. Llop, a la biblioteca Carles Rahola. La mostra recull l’experiència de persones trans, com la mateixa autora, i es podrà visitar fins al 30 de setembre. El consistori ha treballat per portar aquesta mostra a la ciutat amb l’objectiu de contribuir en la supressió d’estereotips que afecten la imatge de les persones d’aquest col·lectiu.

L’exposició «Construccions Identitàries» té per objectiu crear referents positius dels col·lectius de persones susceptibles de discriminació, ajudar que la societat entengui i s’apropi a aquestes realitats que a vegades queden invisibilitzades, i tambçe discriminades. Alhora, també pot fer de mirall a algunes persones que busquen un lloc on situar-se.

El projecte mostra els processos corporals que experimenten les persones trans i les famílies implicades, i també el secret que acompanya el transvestisme. Recull instantànies de cossos i també textos sobre els pensaments i els sentiments de més de setmana persones.

En aquesta mateixa línia, el Centre Cultural La Mercè emetrà el dimecres 13 d’octubre la projecció del documental «EnFemme», de la directora Alba Barbé, sobre el tranvestisme. Les places són limitades i cal fer la inscripció prèvia telemàticament.

«EnFemme» parla de la pràctica travesti i narra històries que revelen l’experiència dinàmica de les identitats, així com les ambivalències i la complexa situació que pot viure o percebre la persona amb relació a la identitat de gènere o a l’expressió de gènere.