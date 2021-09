Girona comptarà amb els concerts de Zoo i Iseo & Dodosound a La Copa durant les Fires de Sant Narcís, que tindran lloc entre el 28 d’octubre i el 7 de novembre. Malgrat el context de pandèmia, l’Ajuntament de Girona ja va deixar clara la seva voluntat de fer barraques i concerts durant les fires. Això sí, tots els actes s’hauran d’adaptar a les restriccions que estiguin vigents per contenir la propagació de la covid-19 en les dates festives. El consistori ja ha iniciat les tramitacions per contractar les actuacions d’aquestes dues bandes dins el marc de les Fires de Sant Narcís 2021. En el cas de Zoo, el concert tindrà lloc el dissabte 6 de novembre a les 23.50 hores. L’actuació d’Iseo & Dodosound està prevista la nit de diumenge 31 d’octubre a les 23.50 hores.

No serà el primer cop que els valencians Zoo ofereixin un concert a La Copa; van participar en les barraques de l’any 2017, on la seva actuació va arribar a aplegar fins a 15.000 persones de públic. Dos anys més tard, el programa de Sant Narcís de l’any 2019 -la darrera festa major abans de la pandèmia- també tenia Zoo com un dels caps de cartell destacats a l’emblemàtic escenari de La Copa, però les barraques van ser cancel·lades. El motiu va ser la «falta de seguretat» que apuntava un informe policial a l’esdeveniment multitudinari, en un context marcat pels aldarulls postsentència. El duo de Navarra Iseo & Dodosound, creat l’any 2014, ja va presentar la seva proposta de reggae i trip-hop a Girona, a la plaça Catalunya, en el marc del festival Strenes, l’abril de 2019.

Concerts asseguts

Tant el format com, fins i tot, els mateixos concerts de barraques d’enguany continuaran pendents de les mesures del Procicat fins l’últim moment. De moment, l’Ajuntament gironí preveu que hi hagi dos escenaris: un al parc del Migdia (amb capacitat per a 1.000 persones) i l’altre a la Copa, a la Devesa (amb aforament per a 3.000 persones). En aquest sentit, tampoc s’ha definit encara si caldrà reservar entrada anticipada per accedir als concerts. Durant les actuacions, les persones assistents hauran d’estar assegudes per mantenir les distàncies, no podran ni beure ni fumar i hauran de portar en tot moment la mascareta.

Les barraques, separades

La zona de les barraques quedarà separada de la dels concerts, i se situarà a la part de dalt de l’esplanada de La Copa. Aquest espai estarà perimetrat amb tanques físiques, i hi haurà vigilància de seguretat. Per ara hi ha previst que s’adjudiquin vuit barraques a les entitats, un nombre que s’ampliaria en el cas que les condicions de la pandèmia canviessin.

Pel que fa a l’horari, les entitats hauran de tancar com a màxim a dos quarts d’una de la matinada, a excepció de l’1 i el 7 de novembre, que ho hauran de fer a les dotze de la nit. El 2 i 3 de novembre estaran tancades perquè no hi haurà activitat prevista a La Copa. Totes aquestes mesures, inclosos els horaris i aforaments, podran ser modificades en funció de la situació pandèmica que hi hagi en aquell moment.