L’Ajuntament de Girona està enllestint el nou reglament dels pressupostos participats de la ciutat, després que fa dos anys comencés el procés per reformular-los i quedessin aturats. La setmana passada es va tancar la consulta pública prèvia a la tramitació del reglament, de la qual el consistori no ha donat dades de participació. Es preveu enllestir el procés global a principis de l’any que ve, quan s’aprovi el reglament definitiu, i recuperar els pressupostos participats a Girona amb un model renovat.

El canvi més important que preveu el nou reglament és el de tipologia en els projectes que es podran finançar. S’apostarà per «projectes d’inversió de gran envergadura». I quedaran exclosos tant els de caràcter socioeducatiu, perquè els cobreix una subvenció de 200.000 euros que obre anualment l’ajuntament, com els d’actuacions urbanístiques menors. «Pensem que si ens centrem en projectes més grans, augmentarà la participació perquè els veïns estaran més motivats», explica el regidor de Sostenibilitat i Participació de l’Ajuntament de Girona, Martí Terés.

A més, es preveu que la freqüència sigui més espaiada i que es desenvolupin projectes que s’allarguin dos o tres anys, i no un com es feia fins ara. I que l’abast territorial també sigui més gran. «En comptes de dividir la ciutat per barris, potser es farà per sectors o per tot Girona», diu el regidor, que afegeix: «s’ha de veure si hi ha consens per avançar en aquesta línia». Ara s’està acabant de definir aquest nou model dels pressupostos participats de la ciutat per poder començar a redactar el reglament. L’equip de govern preveu portar-lo a ple a finals d’aquest any i aprovar-lo definitivament a principis del que ve, després d’un període d’al·legacions que l’acabin de definir.

L’últim procés participatiu que s’ha fet abans de redactar el nou reglament ha estat la consulta pública sobre la reforma d’aquests pressupostos, que es va iniciar el 4 d’agost i va finalitzar el 31 del mateix mes. El procés es va fer a través de la plataforma de participació en línia Girona Participa. Es desconeix quantes interaccions ha tingut el procés perquè el consistori no ha desglossat la xifra d’aportacions a la consulta. «Té poca rellevància perquè era un formalisme», va dir Terés, que va remarcar que s’han fet molt procés de participació ciutadana per definir-los.

El procés de revisió dels pressupostos participatius va començar a principis del 2020 amb la fase d’anàlisi documental a partir de la recollida de totes les propostes de millora. Seguidament, es va començar a abordar de manera participativa. A partir d’un conveni de col·laboració amb la Universitat de Girona, el catedràtic de Ciència Política Quim Brugué va realitzar al voltant de quaranta entrevistes a diversos actors que han format part dels pressupostos participats dels barris durant aquests anys, i a partir d’aquestes va redactar l’informe de diagnosi.

Més tard, es va utilitzar una plataforma web de participació per obrir la fase de debat. Entre el 26 d’octubre i el 18 de novembre de 2020, es van recollir trenta-tres propostes de millora, realitzades tant per part d’algunes entitats veïnals com de la ciutadania en general, sobre els principals temes de debat extrets de l’esmentat informe de diagnosi. Durant el segon trimestre d’aquest 2021, es va dur a terme la tercera fase d’aquest procés participatiu amb la realització de tres taules de treball virtuals en què van formar part entitats, ciutadania, grups polítics i altres agents socials. L’últim que s’ha fet, ha estat la consulta pública d’aquest mes d’agost a través de Girona Participa. El resultat de la suma de totes les fases d’aquest procés definirà el nou escenari dels pressupostos participatius de Girona per als pròxims anys i el seu reglament.