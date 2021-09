L’Ajuntament de Girona ofereix 343 recursos educatius als centres escolars de la ciutat per a aquest curs 2021-2022. El programa recupera moltes de les activitats aturades l’any passat per culpa de la pandèmia. Tanmateix, les propostes es duran a terme d’acord amb les mesures marcades pel Procicat. El programa és gestionat pel consistori i les prop de 70 entitats, institucions i serveis municipals que integren la Taula de Coordinació dels Recursos Educatius de Girona. Ahir es va presentar el gruix d’activitats en un acte que va comptar amb la conferència «Crear aliances per contribuir a la transformació educativa» a càrrec del professor d’ESO i formador del professorat, Boris Mir.

«Les activitats del programa de Recursos Educatius són eines que generen oportunitats per aprendre i desenvolupar competències creatives i pensament crític fonamentals per al segle XXI», assegura el regidor d’Educació, Infància i Esports, Àdam Bertran, que remarca: «aquest és un curs en el qual, més que mai, volem oferir la ciutat, el seu patrimoni, l’entorn natural, els museus, les biblioteques, etc, als centres educatius com espai de treball i font de coneixement fora de l’aula». «Volem estar al costat dels centres, anar avançant plegats i vetllar per tal de facilitar l’accés a les activitats en igualtat d’oportunitats i fomentar l’equitat educativa a la Girona com a Ciutat Educadora», afegeix.

Entre els diferents recursos educatius hi ha les visites als serveis municipals (la potabilitzadora, la depuradora, la deixalleria, el mercat o el Teatre Municipal) i els itineraris de coneixement de la ciutat (la pedra de Girona, les Ribes del Ter, les llegendes i la Girona Medieval). Destaquen també les activitats de coneixement del medi natural, de sostenibilitat, de promoció de la salut, de les vocacions científiques i tecnològiques, de solidaritat i cooperació i de coeducació.

Una gran part de les propostes tenen a veure amb la cultura. És el cas de les activitats de teatre (Teatre Obert, Atempo o Actors x 1 dia), les de música (Auditori Obert, Tots junts a cantar!, Presentem els instruments de l’Escola Municipal de Música o Pssst! Entrem a gravar! de La Marfà), de cinema (Tallers al Museu del Cinema), d’art (Fem una Volta! L’art de canviar el món) i les de promoció de la lectura organitzades pel Servei municipal de Biblioteques.

El curs passat van participar en les activitats, malgrat les diferents situacions de confinament, prop de 10.000 alumnes, i en van gaudir el 95% dels centres públics i concertats de Girona. Els docents van valorar el programa del curs 2020-2021 positivament, amb una nota de 8,56.