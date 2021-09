Guanyem Girona ha retret avui que hi ha més de 4 milions d'euros que estaven previstos en els pressupostos de 2020 però no van executar-se. El grup municipal a l'oposició ho ha afirmat després d'analitzar l'estat de comptes del curs anterior, que es portarà al ple de l'Ajuntament de Girona el pròxim dilluns. Es tracta d'un document anual que reflecteix quin és el grau d'execució de les partides pressupostàries que s'havien previst, en aquest cas l'any 2020. Uns pressupostos que, justament, van ser aprovats pel govern de Junts per Catalunya (aleshores, en solitari) gràcies a un acord amb Guanyem.

"Estem profundament decebuts amb la gestió que ha fet l'equip de Marta Madrenas del pressupost que havíem acordat l'any 2020, però a la vegada, no estem sorpresos", ha afirmat el cap de l'oposició i portaveu de Guanyem, Lluc Salellas, que ha acusat el govern d'incomplir "de forma flagrant" aquest pacte. Salellas ha posat èmfasi en el fet que aquestes partides es destinaven a "tres temes que són essencials" per a la formació municipalista: els barris, els projectes socials i els projectes dirigits a combatre l'emergència climàtica a la ciutat, ha lamentat.

Amb tot, Salellas ha defensat que la no execució d'aquests projectes no es pot atribuir a l'arribada de la pandèmia, ja que, segons apunta, "veiem que aquesta situació és recurrent. Any rere any hi ha milions d'euros previstos en barris que no s'executen i l'any passat no va ser una excepció", ha reblat.

Per tot plegat, des de la formació indiquen que no votaran a favor de l'aprovació de l'estat de comptes a la sessió plenària del pròxim dilluns.

45 projectes identificats

La regidora Dolors Serra ha detallat alguns dels 45 projectes que han identificat. D'aquests, 25 "porten tres anys de retard", i vint més "que són nous de la previsió del 2020 que no s'han acabat executant".

En concret, Serra ha assenyalat projectes previstos per 2018, 2019 i 2020, com el carril bici de Domeny (149.000€), les inversions a la Devesa (160.000€), les millores del castell de Montjuïc (35.000€), el Pla de les Pedreres (150.000€), les millores del carrer del Carme (15.000€), el projecte de passera del pont Carme-Montilivi (5.000€), el pla de millora dels Químics (40.000€) o la millora d’un espai comunitari a Can Gibert (30.000€). Serra ha afirmat que “la reiterada manca de compliment dels acords per part del govern deteriori la confiança dels veïns i veïnes amb la política municipal”.

Des de Guanyem també han apuntat a més de dos milions d'euros previstos per grans projectes que "continuen encallats". En concret, s'han referit al projecte del Museu d’Art Modern i Contemporani (250.000€), la reforma de la Central del Molí (1,1 milió), la urbanització de Domeny (500.000€), la reforma de l’encreuament del Tennis/Montessori (355.000€), el nou espai LGTBi (45.000€) o la biblioteca de la Casa de Cultura, (3.500€). En aquests casos, han recordat que estan "acumulant pols en un calaix" des de fa "molts anys".

"Fatiga" a l'equip de govern

Guanyem ha aprofitat la compareixença per valorar el primer any de govern conjunt entre JxCat i ERC. Salellas ha manifestat que l'entrada dels republicans a l'executiu "només ha servit per avalar les polítiques de sempre de l’alcaldessa” i que "tampoc ha aportat una millor gestió del dia a dia". També consideren que hi ha "símptomes de fatiga" dins l'equip de govern.

En concret, s'ha referit a les "picabaralles" entre les dues formacions al voltant de la signatura del conveni entre l'Ajuntament de Girona i l'Incasòl per construir habitatge de protecció oficial, on cada partit "intentava penjar-se la medalla per un costat i per l'altre, en comptes de mostrar-se com un govern unit i que treballa en una mateixa direcció".