L’adquisició d’un local per crear un nou espai cívic al barri de Montjuïc de Girona s’allarga. La licitació que va treure l’Ajuntament per poder comprar aquest espai ha quedat desert. Tal com explica la tinenta d’alcaldia i regidora d’Hisenda i Règim Interior, Maria Àngels Planas, «es va presentar una única empresa, a qui se li van requerir els documents formals que mancaven», els quals no van ser presentats, i finalment «es va haver de declarar deserta» la licitació.

Només una sala disponible

Al juny, el consistori va comunicar la seva intenció de comprar un immoble per crear-hi aquest nou equipament de barri. Un espai cívic que serveixi per augmentar l’oferta d’activitats i serveis que es duen a terme a Montjuïc. Actualment el barri disposa d’un local social gestionat per l’Ajuntament de Girona i l’Associació de Veïns de Montjuïc. Però l’equipament compta amb una única sala on només es pot fer una activitat en cada franja horària.

Aleshores, Planas ja havia manifestat la voluntat del govern de «trobar una solució que permeti ampliar les activitats i els serveis per als veïns i veïnes de Montjuïc, i hem considerat que la millor opció era comprar un local de manera que el puguem gestionar directament des de l’Ajuntament en col·laboració amb les entitats del barri».

Una nova licitació

Ara, l’Ajuntament haurà d’iniciar de nou els tràmits per tornar a treure una nova licitació, «llevat que es rebi alguna oferta que s’ajusti a les condicions que demanàvem», recorda Planas. Si això passa, «es pot fer l’adjudicació directa», afirma la tinenta d’alcaldia - un fet que és possible després que la licitació hagi quedat deserta. Planas indica que la partida a destinar a la compravenda, d’un màxim de 139.150 euros (IVA inclòs), ja està prevista i aprovada per junta de govern.

Un dels requisits per a l’equipament que es vol adquirir és que no estigui allunyat del local actual perquè així es puguin complementar. I un dels criteris de valoració per l’adquisició serà l’estat de conservació general del local, de manera que requereixi les mínimes inversions per destinar-lo a l’ús com espai cívic.