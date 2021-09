El PSC ha arribat a un acord amb el govern de Girona (JxCat i ERC) per desencallar la inversió de 800.000 euros per la comissaria de la policia municipal a Santa Eugènia. El pacte també inclou inversions en millores a l’Auditori i al Teatre Municipal, així com en els camps de futbol de Germans Sàbat i de Fontajau. En total, el pacte impulsa inversions per un valor de 1,7 milions d’euros, dels quals 1,1 milions provenen de romanents. El mig milió restant es finançarà a través d’un préstec bancari. Aquestes inversions s’han d’aprovar previsiblement al ple municipal de dilluns vinent.

La portaveu socialista a l'Ajuntament de Girona, Sílvia Paneque, ha donat a conèixer el pacte avui, acompanyada dels regidors del PSC, Bea Esporrín i Joan Antoni Balbín. La inversió més gran, doncs, serà la que farà possible que s'avanci en la licitació per construir la nova comissaria de Santa Eugènia, que s’havia anunciat però mancava de finançament.

Paneque ha remarcat que des del PSC, i en concret el regidor Balbín, porten temps reivindicant «la manca de seguretat en la zona sud-oest de la ciutat». En aquest sentit, Paneque ha afegit que també serà necessari «ampliar la plantilla» de la Policia Municipal. En tot cas, l’acord de moment desencalla un nou equipament que «anirà en favor d’aquesta zona de la ciutat».

Equipaments culturals i esportius

Pel que fa a les inversions en equipaments culturals (500.000 euros), a l’Auditori es millorarà l’eficiència energètica de l’enllumenat. Al Teatre Municipal, es repararà la maquinària que puja i baixa el teló, que duia temps espatllat i s’havia de moure de forma manual.

Respecte dels equipaments esportius (400.000 euros), tant a Germans Sàbat com a Fontajau es renovarà la gespa artificial. La portaveu socialista ha detallat que aquests dos camps de futbol «portaven molt temps en un estat deplorable».

Paneque ha defensat que, d’aquesta forma, els romanents «passaran d’estar aturats en un calaix a projectes que es faran realitat». A més, molts dels projectes en els quals s’invertirà, com és el cas de la futura comissaria, ja tenen el projecte redactat. Això facilitarà que puguin executar-se més ràpidament.

Modificació de 39 partides

En total, s’ha pactat una modificació de crèdit de fins a 39 partides diferents, que han pogut identificar gràcies als serveis d’Intervenció i Urbanisme. «Ens han presentat un llistat de 39 partides de projectes ja acabats, baixes de licitació i de projectes que ens permetran mobilitzar 1.189.834,54 euros» ha afirmat la portaveu.

Un exemple és la partida de 70.000 euros prevista per posar uns ascensors a Vila-Roja, que es manté als comptes des del 2011. El projecte, però, ha rebut informes contraris dels serveis d’Urbanisme i Secretaria perquè la normativa no permet actuar sobre una propietat privada, sinó que s’ha de fer amb altres fórmules, ha detallat Paneque. Per això, dins l’acord amb el govern s’inclou reservar aquests 70.000 euros per a què se segueixin destinant a Vila-Roja, de forma que «no es perdran pel barri».

El mateix problema és el que s’han trobat amb una partida de 30.000 euros més de millores a Can Gibert, que també actuaven sobre propietat privada. Uns diners que «portaven parats des de l’any 2016». Amb el pacte, i d’acord amb l’Associació de Veïns, el projecte concret també es donarà de baixa i es destinarà l’import a asfaltar un carrer que tenen molt malmès.

Contra la "paràlisi" del govern

La portaveu, però, ha carregat contra el govern municipal, el qual, segons el PSC, es troba en un «final d’etapa». Paneque considera que el fet que Girona segueix amb uns pressupostos prorrogats «prepandèmics» és d’una «gravetat extrema». A més, ha reblat que «els acords que l’equip de govern havia anat prenent amb els diferents grups municipals - entre d’altres, el nostre - es van transformant en un ‘no fer’», de manera que molts anuncis de projectes acaben sense fer-se realitat, com la Casa de les Matemàtiques o la Central del Molí.

«No podem permetre que Girona continuï pagant les conseqüències d’aquesta inacció», ha defensat Paneque. «Això ens obliga a ser-hi per compromís amb Girona i, si podem ajudar a fer possible millores, ho fem», ha expressat.