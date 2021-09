Un vehicle ha irromput en contra direcció en una de les vies que envolta la plaça Poeta Marquina de Girona, aquest migdia. El cotxe ha acabat entrant dins la plaça, a tocar d’una de les terrasses de bars on hi havia clients asseguts, i al seu pas ha danyat mobiliari urbà. Dues dotacions del SEM s’hi han desplaçat per traslladar dos ferits a l’hospital Josep Trueta, un en estat “menys greu” i l’altre en estat “lleu”.