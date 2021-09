Santa Eugènia ja està de festa major. Aquest vespre, a les nou, el parc Núria Terés acollirà el pregó, que anirà a càrrec del CAP de Can Gibert, representat per la metgessa Maria Àngels Rovira. Així, l’Associació de Veïns ha volgut fer un reconeixement al «compromís i a la qualitat del servei» del CAP i al seu personal, que "han vetllat per la nostra salut pública en tot moment".

L’acte del pregó comptarà amb la presència de l’alcaldessa, Marta Madrenas, i el president de l’AV, Reinald Roca, que es va estrenar al càrrec després de sortir escollit amb la nova junta el passat mes de juny. Després del pregó hi haurà ball amb l'actuació del DJ Marc Gueko.

Tal com expressa la Junta de l'AV al programa de la festa major, esperen que la celebració serveixi per fomentar "la participació i sentir-nos una col·lectivitat, sentir-nos poble". "Compartir l'alegria de la festa i trobar-nos en els espais comuns pot servir per teixir els lligams de solidaritat i fraternitat veïnals. Pot ser l'inici d'un nou futur per al nostre barri", manifesten des de l'AV.

Els actes de la Festa Major de Santa Eugènia van començar aquest dimarts, 7 de setembre, i s'allargaran fins el dissabte 18, amb una gran diversitat d'activitats pensades per a tots els públics que es concentren en els dos caps de setmana que abarca. Destaquen les simultànies d'escacs a la placeta dels Seixanta-quatre i al centre cívic de Can Ninetes, la plantada i balls a càrrec de la colla gegantera del barri, el campionat de petanca a la plaça del barco, la pedalada popular de festa major organitzada per Mou-te en Bici, concerts d'havaneres i actuacions de teatre el diumenge 12. El dissabte 11 al vespre tindrà lloc un concert de festa major amb La Betty Orquestra, a Can Ninetes (21:30h).

Per les restriccions sanitàries, el sopar posterior al pregó, així com el vermut de diumenge i el castell de focs queden suspesos.