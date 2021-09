L’eix central amb què Girona treballarà aquest curs escolar 2021-2022 és el pla d’equitat educativa, que pretén reduir la segregació escolar que s’havia detectat a la ciutat. El document, que concreta les mesures que aplicarà el consistori, és fruit del pacte contra la segregació que es va aprovar al ple municipal del juliol de l’any passat. Entre les accions previstes a Girona, hi ha ajustar l’oferta, revisar el procés de detecció i assignació de places per a l’alumnat amb necessitats especials i reservar-ne o revisar el mapa de zones de secundària i l’adscripció de centres. També es posarà en marxa l’ajut del transport adreçat a famílies amb alumnes amb situació de necessitats socioeconòmiques i s’atendran necessitats d’escolarització amb relació a les persones acompanyants d’infants a l’escola quan el domicili queda allunyat del centre assignat. Alhora es fomentaran projectes als centres de màxima complexitat per oferir més oportunitats educatives, a més de promoure l’accés a les activitats extraescolars. En aquest sentit, se seguirà oferint el Programa Educació 360, el projecte pilot d’activitats extraescolars i dinamització de famílies.

Amb totes aquestes noves mesures, es vol impulsar tot l’entremat educatiu per igualar les oportunitats dels infants i joves de la ciutat, oferint una educació conjunta entre tots els serveis disponibles. En aquesta línia, el regidor d’Educació i Infància, Adam Bertran, va destacar ahir en roda de premsa que «l’educació no la fan només els mestres i professors, sinó tota la xarxa educativa», que inclou també les activitats extraescolars i altres propostes.

En total, 21.300 alumnes començaran dilluns el curs escolar a Girona. D’aquests, hi ha 1.160 infants d’educació infantil (de 0 a 3 anys), 10.535 d’educació infantil i primària (de 3 a 11 anys), 5.230 d’Educació Secundària Obligatòria (ESO) als centres públics i privats concertats i 4.397 d’estudis postobligatoris. Per fer front a les mesures contra la covid, el consistori posarà de nou al servei de les escoles i instituts els equipaments, els espais públics verds, els parcs i jardins i l’adequació de la via pública per facilitar les entrades i sortides als centres de manera esglaonada. A més de seguir fent ús dels 27 purificadors d’aire que es van comprar l’any passat.

Enguany s’ha incrementat la partida en inversions a les escoles fins a arribar als 500.000 euros, dels quals 400.000 ja s’estan executant. Això ha permès els mesos d’estiu sense classe fer un conjunt d’obres de manteniment, de pintura i de renovació de tancaments i espais per posar al dia els edificis escolars. Aquestes obres seguiran fins a final d’any, sense que això afecti la realització de les classes.