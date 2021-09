Guanyem Girona portarà al ple de l’Ajuntament del pròxim dilluns una bateria de propostes per «promocionar i difondre la llengua catalana», amb l’objectiu de «revitalitzar-ne l’ús social i recuperar-ne el prestigi mediàtic». El cap de l’oposició i portaveu de la formació, Lluc Salellas, s’ha mostrat preocupat per la situació del català arreu del país i a la ciutat de Girona. Per això, Salellas defensa que les institucions públiques han de «redoblar esforços» per «impedir que el declivi acabi portant la llengua a un punt de no retorn».

Entre les propostes s’inclou l’impuls d’una línia d’ajuts per fomentar la creació de continguts audiovisuals en català adreçada al jovent, estudiar el desenvolupament d’un concurs musical en català per visibilitzar i fomentar grups de música d’arreu del país o estudiar la incorporació de bonificacions fiscals a les empreses que facin passos cap a la normalització lingüística. La moció també planteja que s’incorpori un apartat d’ús de la llengua catalana a les bases de concursos, subvencions o concessions d’espais públics que depenguin de l’Ajuntament. «El nostre objectiu ha de ser que el català torni a ser una llengua indispensable i que compti amb el prestigi de ser utilitzada als mitjans, a internet i en tots els àmbits de la vida quotidiana», ha dit Salellas.