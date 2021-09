Adjudicades les obres d’enderroc de les naus abandonades de la Fàbrica Simon, a la carretera Barcelona de Girona. És el lloc on el Departament d’Educació ha d’aixecar el futur Institut Ermessenda i un centre de formació d’adults. Per a la seva construcció, s’aprofitarà la part de l’antiga fàbrica que pugui ser rehabilitada, i la resta anirà a terra. En concret, s’enderrocaran les naus interiors i adossades del conjunt d’edificis situat als números 142 i 144 del carrer de Barcelona.

Ara, l’Ajuntament de Girona ja ha adjudicat els treballs de demolició de les naus interiors, que anirà a càrrec d’Obres i Serveis Roig, SA, per un import de 151.057,95 euros (sense IVA). Això suposa un estalvi del 52,9% respecte a l’import de sortida del concurs públic, de 320.717,51 euros (sense IVA). Aquesta és l’oferta que s’ha imposat a les altres 17 candidatures rebudes en aquesta licitació. Un cop hagin transcorregut els terminis administratius corresponents perquè l’adjudicació sigui en ferm, i si no hi ha al·legacions, la previsió és que l’enderroc de les naus interiors s’executi en el primer trimestre de l’any vinent. Aquestes obres s’hauran d’executar en tres mesos.

Els treballs s’emmarquen en el conveni que van subscriure l’Ajuntament i Educació el 22 de novembre del 2019. L’acord concretava que el consistori posaria a disposició de la Generalitat els terrenys de l’antiga Simon per situar-hi l’IES Ermessenda. Però com a pas previ, també concretava que l’Ajuntament havia d’enderrocar aquelles parts que no són compatibles amb el projecte d’institut, per lliurar exclusivament al Departament l’edifici a rehabilitar. El ple de l’Ajuntament de Girona del mes de maig també va aprovar el Pla Especial necessari per poder assignar als terrenys un ús educatiu. El pla especial també estableix les condicions per a la construcció del nou centre. Pel que fa al projecte pel nou institut, aquest es troba en mans del Departament d’Educació, que l’ha de redactar i licitar.