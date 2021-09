L’alcalde de Sarrià de Ter, Narcís Fajula, va dir ahir durant el judici per desobediència que desconeixia la resolució de la Junta Electoral de Zona (JEZ) que l’obligava a retirar la pancarta de l’ANC de la façana de l’Ajuntament abans de les eleccions del 2019. I va assegurar que va retirar la pancarta dos dies abans per la «tradició» municipal de treure els símbols dels col·legis electorals. La fiscalia li demana un any d’inhabilitació i una multa de 3.600 euros. Diversos funcionaris municipals van insistir a dir que la JEZ va enviar la resolució per correu electrònic a una adreça d’una treballadora que no era la responsable de comunicar-se amb l’òrgan electoral.

El cas es remunta a la campanya de les eleccions municipals del 26 de maig del 2019, quan Ciutadans va denunciar a la fiscalia que l’Ajuntament de Sarrià de Ter no havia retirat una pancarta de l’ANC. En aquesta pancarta hi havia escrit «Self determination is a right, not a crime» (L’autodeterminació és un dret, no un crim).

La formació taronja ja ho havia denunciat a la Junta Electoral de Zona (JEZ) i aquesta va fer una resolució el 29 de març perquè el consistori retirés en menys de 48 hores aquesta pancarta. El termini, però, es va esgotar i la pancarta es va mantenir a la façana.

L’alcalde de Sarrià de Ter, Narcís Fajula, va explicar ahir que ell no tenia coneixement de la resolució de la JEZ perquè ningú li va comunicar. Responent a les preguntes de fiscalia, Fajula va detallar que la resolució de la JEZ la van enviar al correu electrònic d’una tècnica municipal i aquesta no va obrir-lo. L’alcalde també va negar conèixer la normativa sobre la neutralitat que han de tenir els edificis públics en períodes municipals i que no pensava «que fos il·legal» autoritzar que l’ANC pengés la pancarta.

La tècnica que va rebre el correu va detallar que havia estat l’enllaç amb l’òrgan electoral en anteriors comicis, quan el secretari municipal estava de baixa per una malaltia, però que el secretari s’havia reincorporat a finals del 2018 i ella havia deixat de ser l’enllaç. A més, la tècnica i també el secretari de l’Ajuntament de Sarrià de Ter van declarar que les resolucions s’han d’enviar a través d’una plataforma telemàtica que s’aplica des de l’octubre del 2018, però només es va notificar per correu electrònic.

Durant les conclusions, el fiscal va mantenir la seva petició d’inhabilitació per un any i la sanció de 3.600 euros. Segons el seu punt de vista, al llarg de la vista oral va quedar provat que l’alcalde tenia una «ignorància deliberada» de la resolució de la JEZ i que la «mera inactivitat ja és constitutiva de delicte».

Per la seva banda, la defensa es va mantenir ferma amb la petició d’absolució de l’alcalde perquè va considerar que no hi ha cap prova que assenyali Narcís Fajula com a responsable d’un delicte de desobediència. «Sense coneixement, no hi ha delicte», va dir l’advocat de la defensa. El lletrat també ha insistit que l’alcalde no va deixar penjar «ni una estelada, ni llaços grocs», sinó que es tractava d’una pancarta sobre l’autodeterminació. «Estem parlant d’una realitat», va concloure l’advocat. Amb la lectura de les conclusions de les dues parts, el cas ha quedat vist per sentència.