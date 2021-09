L'Ajuntament de Girona, la Diputació i la Delegació del Govern han reivindicat la «unitat» com a via per avançar cap a la independència en l'acte conjunt per celebrar la Diada de Catalunya. Les administracions, però, han posat matisos a l'hora d'aconseguir la unitat. Per una banda, la delegada del Govern a Girona, Laia Cañigueral, ha apostat per «dialogar» amb l'objectiu de pactar un referèndum i l'amnistia per tots els represaliats. Per contra, l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha retret que Catalunya visqui en un «mentrestant» i que «alguns semblen voler-s'hi». El president de la Diputació també ha insistit en el fet que l'Estat «difícilment» canviarà d'opinió en la celebració d'un referèndum.

El claustre de la Diputació de Girona ha estat l'escenari escollit aquest 2021 per celebrar l'acte conjunt per celebrar la Diada per les institucions gironines. L'Ajuntament de Girona, la Diputació i la Delegació del Govern han celebrat a les onze del migdia un acte acompanyat per un quartet de corda del Conservatori de Música Isaac Albéniz de Girona. En el primer dels discursos, la delegada del Govern, Laia Cañigueral, ha recordat que aquesta és «la primera Diada» en què els nou líders independentistes empresonats podran celebrar-la «en llibertat». Cañigueral ha agraït l'assistència de l'exconsellera Dolors Bassa. La delegada, però, també ha recordat que hi ha «molta més gent represaliada» i que cal seguir treballant per ells.

El president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, també ha tingut unes paraules d'agraïment per a l'exconsellera Bassa i li ha recordat que l'any passat ja havia assistit a l'acte de la Diada, però l'endemà «va haver de tornar a ingressar a la presó». Per això, Noguer ha celebrat que aquest any «demà pugui seguir a casa, fent la seva feina». En clau política, Noguer ha aprofitat per demanar fer «un balanç» dels nou anys de mobilitzacions independentistes. El president de la Diputació ha afirmat que al llarg de tot aquest temps «la societat ha canviat» perquè entremig s'ha produït constants manifestacions sobiranistes, un referèndum i la pandèmia.

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha incidit en els efectes de la pandèmia en la mobilització. Afirma que la crisi sanitària ha suposat un «nou entrebanc» al poble català. De tota manera, Madrenas no creu que el coronavirus hagi servit per «renunciar» al desig sobiranista de la societat catalana. Malgrat tot, l'alcaldessa ha assegurat que Catalunya viu en un «mentrestant». Tot i això, creu que aquest ha de ser un moment per «seguir avançant» per la independència tot i que ha assenyalat que «alguns sembla que s'hi vulguin instal·lar». Madrenas ha reafirmat que els catalans «no tenim dret a caure en el desànim» i ha animat a la societat i els polítics a seguir treballant per l'autodeterminació de Catalunya.

Cañigueral també ha fet referència als projectes dels representants polítics per aconseguir la independència. La delegada del Govern creu que «les institucions han d'estar a l'altura de la gent» perquè és a qui es deuen. En l'acte d'aquesta Diada hi ha assistit el conseller d'Empresa, Roger Torrent, i la consellera d'Universitats, Gemma Geis. També hi havia diputats al Parlament i al Congrés, regidors de l'Ajuntament de Girona, el subdelegat del govern espanyol a Girona i representants dels cossos policials.