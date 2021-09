Fa gairebé cinc mesos, el Palau de Fires de Girona obria com a gran punt de vacunació massiu de la Regió Sanitària de Girona. Durant setmanes es van formar llargues cues i desenes de professionals es van bolcar per cobrir les necessitats imposades per la pandèmia.

Aquest estiu, però, el ritme de vacunació ha anat baixant i s’ha accentuat a l’agost tenint en compte les vacances estivals. A més, pràcticament s’ha arribat al 70% de la població vacunada. És per això, que aquest tipus de vacunòdroms «estan deixant de tenir sentit», tal com va dir ahir el conseller Argimon, i aviat se substituiran per centres de vacunació més petits.

Malgrat tot, encara hi ha percentatges importants de població sense vacunar, sobretot el col·lectiu més jove. Divendres passat, Salut va fer una crida als 170.000 gironins que encara no havien iniciat la vacunació i va promoure noves iniciatives per acabar de convèncer-los. Una setmana després, una de les responsables de vacunació del Palau de Fires, Marta Coll, va admetre ahir a aquest diari que s’havia notat un «lleuger» increment de joves vacunats. «El fet que la vacunació estigui oberta sense cita prèvia hi ajuda molt», va explicar ahir.

Però, a part de primeres dosis, aquests dies al Palau de Fires també s’administren segones dosis de Pfizer o Moderna amb cita programada i, fins i tot, es dediquen dues tardes a vacunar amb segones dosis d’AstraZeneca, com ahir.

Isabel Datzira, de 67 anys, i Pasqual Sanz, de 69, són un matrimoni de Sabadell, amb segona residència a La Pera, que ahir es posava la segona dosi d’AstraZeneca a Girona. «Al juliol ens l’havien de posar, però vaig agafar febre i per precaució no ens van vacunar a cap dels dos. Van dir que ens avisarien però hem acabat trucant al 061 i ens ha derivat aquí», explicava Sanz.

«No ens fiem de la vacuna»

Entre els que es vacunaven ahir també hi havia Gerard Torres i Cecília Garrido, una parella de Bordils que tot just es posava la primera dosi. «He estat dubtant fins ara, però des de Salut m’han enviat missatges per vacunar-me, tenint en compte que soc monitora i pertanyo a un dels col·lectius essencials». Torres, per altra banda, es va vacunar per la seva parella. «Com que és docent, no la vull posar en risc; també ho he fet pels meus pares. Tot i així, no ens havíem vacunat perquè no ens en fiàvaem».

Un altre cas diferent és el de Quim Feliu, que va complir dotze anys el 28 d’agost i ahir ja es va poder posar la primera dosi. «Estava una mica nerviós però ja podré començar a l’institut més tranquil». Del mateix institut, l’Ermessenda, hi havia Eudald Poch, de catorze anys, que rebia la segona dosi. Finalment, hi havia una altra docent, Mònica Labian, que també rebia la segona ara. Va preferir esperar a vacunar-se a l’estiu perquè estava de funcionària en pràctiques.

Avui i diumenge el Palau de Fires obrirà el matí.