El pregó a càrrec del CAP de Can Gibert del Pla va ser el tret de sortida oficial de la Festa Major del barri de Santa Eugènia. En representació del CAP, va parlar la metgessa i directora de l’equip, Maria Àngels Rovira. Rovira va compartir les dificultats i els esforços dels 80 membres del personal del CAP per fer front a la pandèmia, referint-se a les situacions «de gran estrés, cansament i por» que van patir. També va tenir un record per les víctimes de la pandèmia.

Rovira va remarcar la importància de la vacunació, que «funciona», i també va subratllar el rellevant paper de la Sanitat pública. En aquest sentit, va posar en valor el «puntal» de l’Atenció Primària, afegint que es troba en crisi de personal i d’espais.